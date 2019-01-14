هيفاء وهبي تثير إعجاب الجميع برقصها في حفلة عيد ميلاد صديقتها..(فيديو)

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إعجاب جميع من كان متواجدًا في حفلة عيد الميلاد الخاصة بإحدى صديقاتها، وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تقدم فيه وصلة رقص مثيرة على أنغام الأغنية الخاصة بفيلم "حلاوة روح".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع مقطع الفيديو الخاص بهيفاء وهبي، وأشاد الجميع بخفتها ورشاقتها وطريقتها المحترفة في الرقص الشرقي، حتى أن البعض علّق بشكل ساخر على أنها جدة ولديها حفيدة، حيث أنها ترقص مثل فتاة في بداية العشرين.

على صعيد آخر، كانت هيفاء وهبي قد أثارت الجدل مؤخرًا بين متابعيها، وذلك من خلال تصريحاتها في آخر مقابلة تلفزيونية في برنامج "لهون وبس" على قناة LBC، عندما قالت أنها لديها العديد من الأصدقاء الشواذ الذين ينجذبون لها عاطفيًا ويعبرون عن إعجابهم بها.