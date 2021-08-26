هيفاء وهبي تثير غيرة المتابعات بأحدث جلسة تصوير.. "أنا عمري 50 سنة مو هي"!

يبدو أن الزمن توقف عند الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فلا يمكننا التصديق أنها في الخمسينات من عمرها وجدة لطفلتين!

صدمت هيفاء وهبي متابعيها عبر موقع "إنستغرام" بأحدث جلسة تصوير لها، حيث بدت فتاة في العشرينات من عمرها بملامح مشدودة وجسدٍ ممشوق مُثير، حيث تألَّقت مُرتديةً فستانًا صيفيًا باللون الآيفوري مُزيَّن بطبعات على شكل زهور أرجوانية، بينما جاء بفتحة طويلة تصل لأعلى الورك مُستعرضةً ساقها الرشيقة.









واكملت وهبي إطلالتها بانتعال صندل أرجواني اللون، وحملت حقيبة يد خضراء، بينما سرحت شعرها على شكل ظفيرة منخفضة، واعتمدت أقراط صفراء على شكل ورقة شجر تناسب لون طلاء أظافرها.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على مظهر وهبي الشبابي مُثيرًا غيرة المتابعات، فعلَّقت إحداهن: "انت تصغرين وأنا أكبر".

وكتبت أخرى: "ما حدا غيري عمره 50 سنة".

وأشادت إحداهن بلون بشرة هيفاء وهبي الذي اكتسبته من الشمس، وكتبت: " جعل ما حد يساوي تان غيرك".

هيفاء وهبي بقميص النوم

في وقت سابق، أثارت هيفاء وهبي موجة من الجدل والتساؤلات حول إذا ما أجرت عملية تجميلية حديثة بسبب تغيُّر ملامح وجهها بشكل ملحوظ، بعد مشاركتها صورة صباحية عبر حسابها على "إنستغرام" أثناء تناولها وجبة الفطور، مُرتدية قميص نوم أبيض قصير بشيالات سباغيتي رفيعة، وعقدت شعرها إلى الوراء على شكل كعكة، وأرفقتها بتعليق: "صباح الأمل".

ولاحظ الكثيرون ملامح وهبي المشدودة بطريقة مبالغًا بها، ما دفعهم للاعتقاد أنها خضعت لإجراء تجميلي جديد مثل حقن إبر البوتوكس.

وتأتي إطلالة هيفاء وهبي الجريئة بعدما شاركت ابنتها الوحيدة زينب فياض فيديو تظهر فيه نسخة طبق الأصل عنها من ناحية الشعر الأحمر وملامح الوجه والمكياج الملفت.

ويجدر الإشارة إلى أن هيفاء وهبي اعتمدت اللون الأحمر خلال السنوات الأخيرة الماضية، وكان أول مرة تتحول فيها إلى اللون الاحمر خلال تصوير مسلسل "كلام على ورق" عام 2014 امتثالًا لرغبة مخرج العمل "محمد سامي".