  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. هيفاء وهبي تثير غيرة المتابعات بأحدث جلسة تصوير.. "أنا عمري 50 سنة مو هي"!

هيفاء وهبي تثير غيرة المتابعات بأحدث جلسة تصوير.. "أنا عمري 50 سنة مو هي"!

منشور 26 آب / أغسطس 2021 - 09:09
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

يبدو أن الزمن توقف عند الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فلا يمكننا التصديق أنها في الخمسينات من عمرها وجدة لطفلتين!

اقرأ ايضاًهيفاء وهبي تلتقي الجمهور المصري بهذا الموعدهيفاء وهبي تلتقي الجمهور المصري بهذا الموعد

صدمت هيفاء وهبي متابعيها عبر موقع "إنستغرام" بأحدث جلسة تصوير لها، حيث بدت فتاة في العشرينات من عمرها بملامح مشدودة وجسدٍ ممشوق مُثير، حيث تألَّقت مُرتديةً فستانًا صيفيًا باللون الآيفوري مُزيَّن بطبعات على شكل زهور أرجوانية، بينما جاء بفتحة طويلة تصل لأعلى الورك مُستعرضةً ساقها  الرشيقة.

هيفاء وهبي


واكملت وهبي إطلالتها بانتعال صندل أرجواني اللون، وحملت حقيبة يد خضراء، بينما سرحت شعرها على شكل ظفيرة منخفضة، واعتمدت أقراط صفراء على شكل ورقة شجر تناسب لون طلاء أظافرها.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على مظهر وهبي الشبابي مُثيرًا غيرة المتابعات، فعلَّقت إحداهن: "انت تصغرين وأنا أكبر".

وكتبت أخرى: "ما حدا غيري عمره 50 سنة".

وأشادت إحداهن بلون بشرة هيفاء وهبي الذي اكتسبته من الشمس، وكتبت: " جعل ما حد يساوي تان غيرك".

هيفاء وهبيهيفاء وهبي

هيفاء وهبي بقميص النوم

 

في وقت سابق، أثارت هيفاء وهبي موجة من الجدل والتساؤلات حول إذا ما أجرت عملية تجميلية حديثة بسبب تغيُّر ملامح وجهها بشكل ملحوظ، بعد مشاركتها صورة صباحية عبر حسابها على "إنستغرام"  أثناء تناولها وجبة الفطور، مُرتدية قميص نوم أبيض قصير بشيالات سباغيتي رفيعة، وعقدت شعرها إلى الوراء على شكل كعكة، وأرفقتها بتعليق: "صباح الأمل".

ولاحظ الكثيرون ملامح وهبي المشدودة بطريقة مبالغًا بها، ما دفعهم للاعتقاد أنها خضعت لإجراء تجميلي جديد مثل حقن إبر البوتوكس.

اقرأ ايضاًهيفاء وهبي تلتقي الجمهور المصري بهذا الموعدبعد صورة ابنتها بالشعر الأحمر.. هيفاء وهبي بقميص نوم ووجه مشدود

وتأتي إطلالة هيفاء وهبي الجريئة بعدما شاركت ابنتها الوحيدة زينب فياض فيديو تظهر فيه نسخة طبق الأصل عنها من ناحية الشعر الأحمر وملامح الوجه والمكياج الملفت.

ويجدر الإشارة إلى أن هيفاء وهبي اعتمدت اللون الأحمر خلال السنوات الأخيرة الماضية، وكان أول مرة تتحول فيها إلى اللون الاحمر خلال تصوير مسلسل "كلام على ورق" عام 2014 امتثالًا لرغبة مخرج العمل "محمد سامي".

 

كلمات دالة:هيفاء وهبينجومفنشهرة

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...