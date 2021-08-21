هيفاء وهبي تحيي حفلا في مصر في هذا الموعد...

تستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي فى مدينة العلمين الجديدة، يوم الخميس المقبل الموافق 26 أغسطس/آب، وتقدم خلاله باقة مميزة من أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف أماكن السهر بمناسبة موسم الصيف.

هيفاء تنتظر عرض فيلمها الجديد (أشباح أوروبا)، بطولة أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، باسم سمرة، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

أما آخر أعمال هيفاء وهبي الدرامية فهو مسلسل (أسود فاتح) مع أحمد فهمي، شريف سلامة، معتصم النهار، روجينا ونخبة من النجوم. المسلسل من تأليف أمين جمال ومن إخراج كريم العدل.