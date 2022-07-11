هيفاء وهبي تطرح كليب (تيجي) بمناسبة عيد الأضحى

طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أجدد أغانيها التي تحمل اسم (تيجي)، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات (يوتيوب).

كليب (تيجي تيجي) من إخراج سليم الترك، وكلمات أحمد عبد النبي وألحان فريب وتوزيع محمد عمار.

وتحيى النجمة هيفاء وهبي، حفلاً غنائيًا، فى تونس، يوم 23 يوليو/تموز الجاري ومن المقرر أن تقدم هيفاء بالحفل باقة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وفى سياق آخر، أوشكت هيفاء وهبى على الانتهاء من تصوير فيلمها الكوميدي الجديد (رمسيس باريس) الذي صورت أغلب أحداثه في فرنسا الشهر الماضي. ويشارك في بطولته كل من مصطفى خاطر، ومحمود حافظ، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة (أوس أوس)، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.