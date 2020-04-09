هيفاء وهبي تستفز فانز إليسا بتغريدة.. ورد مباشر من الأخيرة!

ضمن الحملة التي تقوم بها الفنانة اللبنانية "إليسا" لإصدار عملها الفني القادم والذي يحمل عنوان "هنغني كمان وكمان"، فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الجمهور بتغريدة جاء فيها: "اليسا بعتتلي غنيتها الجديدة ..من امبارح ما وقفت اسمعها ، بتعقد #هنغني_كمان_وكمان وهنرقص عالأحزان.. Nananna i have the song".

إليسا من جهتها ردت عليها مباشرةً بـ "أحبك"!

التغريدة أسعدت جمهور الفنانتين اللواتي أصبحن منذ مدة قريبة صديقات بعدما التقيتا في حفل مصمم الأزياء اللبناني "إيلي صعب" وانتشرت صور لهما معاً من المناسبة السعيدة.

جمهور إليسا نوعاً ما شعر بالغيرة لأنهم ينتظرون الأغنية القادمة على نار، وكانت إليسا قد طلبت من جمهورها أن يرسل لها مقاطع فيديو راقصة لهم على أنغام إحدى أغنياتها لتشاركها في الفيديو الذي سيصدر مع العمل القادم.

العمل سيبصر النور خلال الأيام القليلة القادمة، إذ أن إليسا قد سلمت النسخة النهائية لشركة "روتانا" التي ستصدر العمل عبر قناتها الشخصية في يوتوب وعبر تطبيق "ديزر" للموسيقى.

Today I will be listening to the final version of the song before sending it to @RotanaMusic

I hope these happy tunes will make a difference on these days of anxiety pic.twitter.com/ir1VMBoMJj — Elissa (@elissakh) April 7, 2020



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