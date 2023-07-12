هيو جاكمان إلى جانب ريان رينولدز في Deadpool 3.. "شخصية ولفيرين من فيلم Logan"

كشفت العديد من المواقع العالمية مؤخرًا عن صور وفيديوهات من كواليس الفيلم القادم والمنتظر Deadpool 3 الذي يشارك في بطولته إلى جانب ريان رينولدز النجم الشهير هيو جاكمان.

هيو جاكمان إلى جانب ريان رينولدز في Deadpool 3

كان اللافت في الصور والفيديوهات المتداولة من كواليس الفيلم هو ظهور هيو جاكمان إلى جانب رينولدز في بدلة شخصية ولفيرين التي قدمها في فيلم Logan وعرض عام 2017، "الجمبسوت الأصفر الشهير".

وكان حساب شركة Fandango الرسمي على إنستغرام قد نشر الصورة وعلق عليها: "الإطلالة الأولى لـ ريان رينولدز وهيو جاكمان في أدوار ديدبوول ولفيرين في الجزء الثالث من Deadpool".

ريان رينولدز وهيو جاكمان يجتمعان مجددًا في Deadpool

والجدير بالذكر أن Deadpool ليس التعاون الأول الذي يجمع النجمين في اعمال الأبطال الخارقين، حيث تعاون الثنائي قبل ما يقارب الـ 14 سنة وظهرا في الشخصيات نفسها "ديدبول ولفيرين" في فيلم X- Men Origins: Wolverine الذي عرض عام 2009.

ومن المتوقع ان يعرض الفيلم الجديد في شهر مايو من عام 2024 ويشارك في بطولته كل من إيما كورين، أوين ويلسون، توم هيدلستون، مورينا باكارين وهو من إخراج شون ليفي.

تم انتقال تصوير الفيلم إلى المملكة المتحدة من أجل تمكين ريان رينولدز من متابعة التزاماته مع فريقه فريقه Wrexham FC.

وكان النجم ريان قد شوق الجمهور للفيلم من خلال نشر صور وفيديوهات توثق الصراع بين ديدبول وليفيرين مؤكدًا ان الفيلم قادم يوم 3 مايو من العام المقبل.