وائل جسار يحيي (عيد الحب) في القاهرة

يحيي المطرب اللبناني حفلا غنائيا بمناسبة عيد الحب، يوم الجمعة 14 من شهر فبراير/شباط المقبل، داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر، ومن المقرر أن يحضر الحفل العديد من الشخصيات العامة والفنانين، حسب موقع اليوم السابع.

ويقدم وائل جسار خلال الحفل العديد من أغنياته الشهيرة منها، (مهما تقول)،(نخبي ايه)،(غريبة الناس)،(مشيت خلاص)،و غيرها.

وقدم مؤخراً النجم وائل جسار أغنية ( غربة حب) وهي تتر مسلسل ( ختم النمر) الذي عرض على شاشة one من كلمات منه عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد إبراهيم.