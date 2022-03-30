وائل كفوري يحظى بدرع (يوتيوب) الذهبي

حصل النجم وائل كفوري، على جائزة يوتيوب الذهبية، بعد تخطي عدد متابعي قناته على موقع (يوتيوب) الشهير للفيديوهات، حاجز المليون متابع، ونشر صورة من تلقيه الدرع على حسابه الرسمي بـ(انستغرام)، وعلق :(شكرا لكم جميعا).

وأحيا لنجم اللبناني وائل كفوري والنجمة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا غنائيا السبت الماضي على مسرح قصر الإمارات في أبو ظبي، وقدما باقة مميزة ومتنوعة من أغنياتهم المحببة لدى جمهورهم.

وكانت آخر أعمال وائل كفوري أغنية (البنت القوية)، على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ.