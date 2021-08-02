وائل كفوري يشعل السوشال ميديا بوصلة رقص على المسرح!

تصدر الفنان اللبناني وائل كفوري المشهد بعد تداول فيديو جديد له من إحدى الحفلات التي أحياها مؤخراً في بلده الأم لبنان.

وائل كفوري ظهر في الفيديو وهو يرقص على أنغام أحدث أعماله الفنية "البنت القوية"، وأثار الفيديو تفاعل كبير وغزل من الجمهور الذين أعجبوا برقصة كفوري وتفاعله مع الجمهور، وكان من بين التعليقات "الله على جمالك يا ملك الأغنية اللبنانية"..وتابع آخر "حتى كفوري صار يرقص"...واضاف آخر "يجعل ما حد يرقص غيره".

آخر أعمال وائل كفوري !

وائل حالياً يعيش نجاحاً كبيراً كان قد بدء بـ أغنية "كلنا مننجر" من مسلسل "داون تاون" وحققت الأغنية انتشار كبير عبر يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي بأكثر من 46 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

كفوري عاد مجدداً وأطلق أغنية "البنت القوية" على طريقة الفيديو كليب والتي حققت أكثر من 28 مليون مشاهدة في ثلاثة أسابيع تقريباً، وبعدها بأيام أطلق دويتو جمعه بالفنانة المصرية "أنغام" والذي حمل عنوان "برضه بتوحشني" والتي حققت أكثر من 3.8 مليون مشاهدة في غضون أسبوعين.

زواج وائل كفوري !

بالحديث عن الحياة الشخصية للفنان فهو يعيش حالياً أجمل أيام حياته بعد انتشار أخبار عقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني، وتم من بعدها تداول فيديو للثنائي من إحدى الحفلات حيث كان المطرب يؤدي وصلة غناء من على طاولته وخطيبته التي تألقت بفستان أسود إلى جانبه.

من هي خطيبة وائل كفوري ؟

سيدة من مدينة القبيات في محافظة عكار شمال لبنان وهي من سكان بيروت، وبحسب المتداول أن اسمها شانا عبود والزواج بحسب الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى سيتم خلال شهر سبتمبر.

طلاق وائل كفوري !

يذكر أن قصة طلاق كفوري وبشارة كانت حديث الصفحات الفنية والجمهور الذي صُدم بتعليقات زوجته حول أنه كان يضربها واستدعى الأمر دخولها للمستشفى، وأنه منع النفقة والتي تصل لـ 3 آلاف دولار في الشهر عن ابنتيه أو بالأحرى يقوم بتأخيرها إلى أول عشر أيام من الشهر الجديد. بدوره رد وائل د وقتها أنه لا يكترث بالكلام الذي يُقال ولا أحد يستطيع الاقتراب من ابنتيه ولاقى دعم جماهيري من أهل ضيعته الذين علقوا منشورات تعبر عن ثقتهم بابن ضيعتهم. يذكر أن الثنائي كانا قد تزوج لمدة 9 سنوات وكان وائل قد أخفى الخبر وهوية الزوجة طوال تلك الفترة حتى حدث الطلاق وقررت أنجيلا الظهور للميديا.

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