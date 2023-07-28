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كفوري يصدم جمهوره بإلغاء حفليه في فرنسا و يتكتم على الأسباب

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 28 تمّوز / يوليو 2023 - 03:16
وائل كفوري
وائل كفوري

البوابة-فوجىء جمهور النجم وائل كفوري باختفاء اعلانَي حفلتَيه الغنائيتَين المفترض أن يحييهما المطرب في فرنسا عن مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، اذ كان من المفترض أن يحيي الأولى منهما على مسرح قصر المؤتمرات في ١٤ آب/أغسطس القادم، و الثانية في باريس يوم ٢٧ تشرين الأوّل/اكتوبر المقبل. 

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وائل كفوري

و لم تعرف الأسباب الحقيقة وراء سحب الاعلانَين بصورة مفاجئة وبخطوة غير متوقعة بعد، في ظلّ تكتّم شديد من قبل الفنان اللبناني، فيما تدور بعض التساؤلات حول فرضية ان تكون الجهة المنظمة للحفلتَين قد أخلّت بشروط التعاقد، أو لسبب يرتبط بإعادة جدولة مواعيد الحفلتَين بما يتناسب مع كفوري وبما يرضي جمهوره في العاصمة الفرنسيّة.

يذكر أن آخر أعمال المطرب الفنية كانت أغنية (حالف عالحبّ) التي تعاون فيها مع الشاعر منير بو عساف و الملحن و الموزع بلال الزين.

وائل كفوري

كلمات دالة:وائل كفوري

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