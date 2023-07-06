قائمة النجوم المشاركين في مهرجان جرش 2023.. ووائل كفوري في الختام

أعلن المدير التنفيذي لـ مهرجان جرش الدولي، أيمن سماوي، عن موعد بدء فعاليات المهرجان الجماهيري، فمن المقرر أن ينطلق بتاريخ 26 يوليو الجاري، وسيستمر حتى الـ5 من شهر أغسطس .

ويعد المهرجان واحدًا من أبرز المهرجانات الثقافية في المنطقة، ويجذب العديد من الزوار من داخل الأردن وخارجها.

وهنا نعرض قائمة الفنانين المشاركين في المهرجان:

عمر العبداللات

اختير صوت الأردن عمر العبداللات لافتتاح مهرجان جرش الدولي بدورته الـ37، إذ من المقرر أن يقدم وصلة غنائية بمفرده بتاريخ 27 يوليو الجاري، فيما سيغني فنانين اثنين في كل ليلة من ليالي المهرجان التالية.

ووعد العبداللات جمهوره ومحبيه بليلة تاريخية تناسب ذوق جمهوره الأردني والضيوف القادمين من أقطار الوطن العربي، مشددًا على أن هناك مفاجآت تنتظرهم، إذ أنه مشغول بالتحضير للبروفات من أجل أن تكون الأغاني التي سيقدمها جاهزة وتليق بالحاضرين.

وأضاف العبداللات في تصريح له: "لست غريباً عن جرش المدينة والمهرجان، لكنني دائماً ما أستعد لأظهر بأفضل صورة، فالوقوف على مسرح جرش مسؤولية كبيرة، كون الجمهور الأردني ذواق للفن، وهو من ساهم في إبراز نجومية وشهرة وانتشار العديد من الفنانين العرب، الذين غنوا على مسرح جرش".

نجوى كرم

ستحيي الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلًا غنائيًا جماهيريًا على المسرح الجنوبي لمهرجان جرش، وذذلك بتاريخ 28 يوليو الجاري.

راغب علامة



وكشف منظمو المهرجان أن النجم اللبناني راغب علامة سيشارك في المهرجان بتاريخ 29 يوليو.

جورج وسوف

وفي السياق نفسه، سيقدم سلطان الطرب والفنان السوري جورج وسوف حفلًا غنائيًا بتاريخ 3 أغسطس القادم.

صابر الرباعي

ومن المقرر أن يحيي الفنان التونسي صابر الرباعي حفله الغنائي بتاريخ 4 أغسطس.

وائل كفوري

فيما سيختتم الفنان اللبناني وائل كفوري المهرجان بتاريخ 5 أغسطس المقبل.



