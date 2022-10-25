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وائل كفوري يقر بوجود علاقة حب في حياته و هذه هي حبيبته

سهير العابد

سهير العابد

منشور 25 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 03:06
وائل كفوري
وائل كفوري

كشف الفنان وائل كفوري عن وجود قصة حب في حياته حالياً، وهي التي تعكس الحالة النفسية المريحة التي يعيشها وتظهر في أعماله. 

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وجاء تصريح وائل كفوري بعد أشهر من التكهنات حول وجود علاقة عاطفية في حياته، إذ تردد ارتباطه بشابة تدعى شانا عبود. 

 وكانت انتشرت عدة صور لوائل كفوري منذ فترة أمام قالب حلوى زُيّن بالنجوم الذهبية، وهو يحتضن شانا عبود، ما جعل التعليقات تنهال بالتهاني والمباركات لهما. 

 يشار إلى أن الفنان وائل كفوري أنتهى مؤخر جولته الأميركية، والتي بدأها في 14 أكتوبر/تشرين الأول الحالي في ولاية هيوستن، وانهاها يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول في ولاية كونيتيكت. 

كلمات دالة:وائل كفوري

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