أنباء تؤكد زواج عمرو دياب و دينا الشربيني بعد العيد و تكشف مكان الحفل

بعد العديد من التكهنات والشائعات ، كشفت تقارير صحفية عن قرب موعد زواج النجم عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني. ووفقا للتقارير فأن عمرو ودينا قررا إنهاء حالة الجدل وتتويج قصتهما بالزواج في عيد الفطر بجزيرة ميكونوس اليونانية.

ومن بين المصادر الصحفية التي أكدت زواج السوبر ستار عمرو دياب بالفنانة دينا الشربني تلك الصورة التي نشرتها صفحة برنامج (اي تي بالعربي) على ( إنستجرام) حيث علقت على الصورة (رسميا زفاف دينا الشربيني وعمرو دياب بعد عيد الفطر المبارك)، حسب موقع مصراوي.

ولا تزال أخبار زفاف السوبر ستار عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني تلقي اهتماما كبيرا لدي قطاع كبير من الجمهور المصري والعربي على حد سواء وما أن يتم الإعلان عن صورة جديدة أو أي تفاصيل لحفل الزفاف حتى تجد الأخبار في الأكثر تداولا في المواقع الصحفية .

وكانت أحدث اللقطات التي جمعت بين عمرو ودينا منذ أيام أثناء تواجدهما بلندن ، وقد شاركتهما الصورة ابنته الكبري نور .

وكانت شركة (ناي) المملوكة للفنان عمرو دياب هي التي اشرفت على الموسيقى التصويرية لمسلسل (مليكة) أول البطولات المطلقة للفنانة دينا الشربيني في الدراما التلفزيونية.