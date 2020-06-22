والدة حلا الترك لابنتها: "أنا أمك غصباً عن الكل"!

وجهت السيدة منى السابر رسالة مباشرة إلى إبنتها الفنانة البحرينية حلا الترك عبر تطبيق انستجرام بمنشور جاء فيه: "ابنتي الغالية وفرحتي الأولى .. مهما لعبت بنا الدنيا ومهما قست علينا ورغم المسافات وكل الظروف ستبقين إبنة قلبي وسأبقى أمك التي أنجبتك ووتعبت عليك وسهرت الليالي رغماً عنهم... أنا هي أمك... نعم يا ابنتي لا أخفي عليك فأنا فخوره بك فخوره بنجاحاتك بل وتدمع عيناي من الفرح حين أراكي في أعلى المراتب ابارك لكي نجاحك وجميع انجازاتك واتمنى من الله ان يحفظك من كل مكروه أنتي وإخوتك".

تعليق والدة حلا الترك أًثر في الكثير من رواد السوشال ميديا الذين أبدوا غضبهم من حلا الترك وتجاهلها المستمر لوالدتها، إذ أن حلا تقيم مع جدتها وجدها من طرف والدها بعد أن خيرتها المحكمة بين والدها ووالدتها.

حلا والتي تخرجت من المدرسة الثانوية منذ أيام قليلة شاركت منشور تشكر فيه جدتها وجدها وتجاهلت والدها ووالدتها، فقد وقعت مشكلة كبيرة بين حلا ووالدها بعد أن هاجم والدته دفاعاً عن زوجته الثانية دنيا بطمة ومن الواضح أن حلا اختارت أن تقف في صف جدتها التي لها الفضل الكبير في تربيتها وتوجيهها.

أما منى فقد أكدت أنها خسرت حلا وشقيقها عبد الله بسبب تهديدات من إحداهن، وخمن الجمهور أنها تقصد حماتها لترد الأخيرة "حلا قدمت شكوى ضد أمها ولن أفصح عن نوع هذه الشكوى احتراماً لمشاعر حفيدتي"!

يذكر أنه مساء أمس انتشرت شائعات عن طلاق بين محمد الترك وزوجته دنيا، إذ أن دنيا قامت بحذف صور زوجها من حسابها وألغت متابعته عبر انستقرام وهو ما فعله الأخير أيضاً.

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