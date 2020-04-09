والدة دنيا بطمة تعلّق على سجن ابنتها ابتسام وتنشر لها صورة وهي تبكي!

فجعت والدة دنيا بطمة السيدة ليلى أتاسي قلوب متابعيها بعد أن شاركتهم حزنها وحسرتها على ابنتها ابتسام التي صدر حكم المحكمة باعتقالها وحبسها على إثر تورطها في حساب فاضح المشاهير "حمزة مون بيبي".

ونشرت والدة بطمة صورة لابنتها ابتسام وهي تبكي وطلبت من الجمهور الدعاء لها في هذه المحنة الصعبة التي تمر بها، وعلقت قائلة: "ولعلك تبكي في الأرض والله ينادي ملائكته في السماء اقضوا حاجة عبدي".

وأضافت: "الله يأخذ الحق في كل من ظلمك وافترى عليك وقال ما ليس فيك..دعواتي ودعوات كل من يحبك معك..إن مع العسر يسرا..فوضت أمري إلى الله عز وجل".

وكانت المحكمة في مدينة مراكش المغربية أصدرت قرارًا باعتقال ابتسام بطمة شقيقة دنيا بطمة ووضعها في السجن على خلفية ثبوت تورطها في حساب "حمزة مون بيبي" وهو الحساب الذي تم من خلاله بث صور وتصريحات دون أخذ الموافقة من أصحاب الشأن، إلى جانب ادعاءات كاذبة وفضائح جنسية بهدف التشهير بشخصيات معروفة وابتزازها والإضرار بسمعتها.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: