السعودية لمياء عبد العزيز تثير الجدل بتصريحاتها والجمهور يطالبها بالتوقف عن نشر الفسق!

ضجت مواقع الأخبار الفنية وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد أن تم تداول مقطع فيديو للناشطة السعودية ونجمة السناب شات لمياء عبد العزيز وهي تتحدث عن تفضيلها للتعامل مع الرجال أكثر من النساء.

واعتبر الكثير من المتابعين أن لمياء عبد العزيز تحاول من خلال ما تقوله على مواقع التواصل التشجيع على صداقة النساء مع الرجال على الرغم أن ذلك مرفوض تمامًا في المجتمع السعودي، حيث علقت قائلة: " صداقات البنات عددهم جدا قليل ومحصور بفئة معينة، لكن جوي أنا، اعرف اتعامل مع الولد أكثر من البنت حتي الشغل".

#لمياء_عبدالعزيز

هاشتاق تم تداوله بعد فيديو من سناب لمياء عبد العزيز تصرح فيه عن تفضيلها للتعامل مع الرجال أكثر من البنات مااغضب الكثير واعتبروه تشجيعا للصداقات مع الرجال pic.twitter.com/cRr5sLtz3W — وش سـالفة الهاشتاق!🇸🇦 (@abt_tag) April 8, 2020

وبعد تعليق لمياء عبد العزيز المثير للجدل، انهالت الانتقادات اللاذعة عليها من كل صوب، وطالبها البعض بالتوقف عن نشر الفسق، خاصة وأنها بذلك تشجع على الانفتاح بطريقة غير مقبولة دينيًا واجتماعيًا.

وتعتبر لمياء عبد العزيز من ضمن المشهورين في سناب شات في السعودية، وتعرضت إلى الإنتقاد في كثير من المناسبات من قبل الشخصيات المشهورة على مواقع التواصل الإجتماعي، وهي أخت ليلى عبدالعزيز، وتقوم بنشر العديد من الفيديوهات التي تثير الجدل، حيث يرى البعض أنها تسعى للشهرة بأي طريقة ممكنة.

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