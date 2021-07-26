والدة هيا الشعيبي تصدم الجميع بجمالها العراقي.. والمتابعون "مستحيل أمك"!

أشعلت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو تظهر فيه شكل والدتها للمرة الأولى، وأبدا المتابعون إعجابهم بجمالها وروحها الشبابية.

شاركت هيا الشعيبي متابعيها عبر تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو أثناء تواجدها برفقة والدتها في إحدى المطاعم لتناول "المسغوف"، وهو سمك مشوي على الفحم، حيث تظهر الأخيرة مُرتديةً ملابس كاجوال وتوربان وردي اللون، فبدت صغيرة السن وكانها شقيقة الشعيبي وليس والدتها.

ويمكننا سماع الشعيبي تقول: "يما شو رأيك بالمسغوف"، وأرفقت الفيديو بتعليق "أمي حبيبتي".

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق والإشادة بجمال والدة الشعيبي، فكتب أحدهم: " الجمال العراقي ايجنن".

وشكك الكثيرون بأن تكون هذه والدة الشعيبي وخاصة بسبب عمرها الصغير وعدم تشابههما أبدًا في الملامح أو حتى لون البشرة، فكتبت إحداهن: " طيب هي طالعه سمرا ع مين؟ لان الام بيضضا ماشاء الله".

وأشار آخرون أن من المستحيل أن تكون والدتها فمن المحتمل أن تكون شقيقتها، حيث كتبت إحداهن: " مستحيل م اعتقد يمكن اختها لان احس عمرها قريب لهيا"، إلَّا أن إحدى المتابعات أوضحت أن الفرق العمر بين الشعيبي ووالدتها هو 15 عامًا فحسب لهذا السبب تبدو صغيرة في السن.