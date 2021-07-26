  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. والدة هيا الشعيبي تصدم الجميع بجمالها العراقي.. والمتابعون "مستحيل أمك"!

والدة هيا الشعيبي تصدم الجميع بجمالها العراقي.. والمتابعون "مستحيل أمك"!

منشور 26 تمّوز / يوليو 2021 - 07:30
هيا الشعيبي
هيا الشعيبي

أشعلت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو تظهر فيه شكل والدتها للمرة الأولى، وأبدا المتابعون إعجابهم بجمالها وروحها الشبابية.

اقرأ ايضاًهيا الشعيبي تصدم الجميع بهذا التصرف ضد إلهام الفضالة!هيا الشعيبي تصدم الجميع بهذا التصرف ضد إلهام الفضالة!

شاركت هيا الشعيبي متابعيها عبر تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو أثناء تواجدها برفقة والدتها في إحدى المطاعم لتناول "المسغوف"، وهو سمك مشوي على الفحم،  حيث تظهر الأخيرة مُرتديةً ملابس كاجوال وتوربان وردي اللون، فبدت صغيرة السن وكانها شقيقة الشعيبي وليس والدتها.

ويمكننا سماع الشعيبي تقول: "يما شو رأيك بالمسغوف"، وأرفقت الفيديو بتعليق "أمي حبيبتي".

 

اقرأ ايضاًهيا الشعيبي تصدم الجميع بهذا التصرف ضد إلهام الفضالة!هيا الشعيبي تهدد إلهام الفضالة بكشف المستور.. والأخيرة تهاجم من يسعى لتشويه صورتها!

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق والإشادة بجمال والدة الشعيبي، فكتب أحدهم: " الجمال العراقي ايجنن".

وشكك الكثيرون بأن تكون هذه والدة الشعيبي وخاصة بسبب عمرها الصغير وعدم تشابههما أبدًا في الملامح أو حتى لون البشرة، فكتبت إحداهن: " طيب هي طالعه سمرا ع مين؟ لان الام بيضضا ماشاء الله".

وأشار آخرون أن من المستحيل أن تكون والدتها فمن المحتمل أن تكون شقيقتها، حيث كتبت إحداهن: " مستحيل م اعتقد يمكن اختها لان احس عمرها قريب لهيا"، إلَّا أن إحدى المتابعات أوضحت أن الفرق العمر بين الشعيبي ووالدتها هو 15 عامًا فحسب لهذا السبب تبدو صغيرة في السن.

كلمات دالة:هيا الشعيبيوالدة هيا الشعيبينجومفنمشاهير

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...