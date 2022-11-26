والد أنغام يكشف عن آخر تطورات وضعها الصحي

طمأن الموسيقار محمد علي سليمان تطورات الحالة الصحية لابنته المطربة أنغام. وقال خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج (آخر النهار) المذاع عبر فضائية (النهار): (أنغام اليوم أفضل من أمس، وغدًا ستكون أفضل بإذن الله).

ولفت إلى أن أنغام الآن في المستشفى، وتحتاج إلى يومين راحة في المستشفى، مردفا: (الطاقم الطبي حبوا تكون موجودة في المستشفى)، وأكد أن أنغام لا تعاني من أي شئ آخر بخلاف الانسداد المعوي، الذي بدأ يتحسن.

وكان الدكتور وائل غفير، كشف أن أنغام أجرت عملية منذ أسبوع وخرجت من المستشفى وبعدها اشتكت من آلام شديدة في البطن، ودخلت للمستشفى في حالة سيئة، لا تأكل ولا تشرب وتعاني من قيء مستمر، وأضاف أنه تم إجراء أشعة لها وتبين التصاق الأمعاء وأدى لانسداد معوي وتم تركيب أنبوب للمعدة وهنالك تحسن. وأشار إلى أن الالتصاقات جزء من أي عملية جراحية للبطن وفرص الشفاء منها عالية جدًا.

يذكر أن إدارة أعمال أنغام كانت قد أصدرت بيانا جاء فيه: (اضطرت الفنانة لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى).