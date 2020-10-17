والد بوسي يتهمها بإهماله والأخيرة ترد بقوة..هل كان السبب في وفاة والدته؟

ضجت الصفحات الفنية بفيديو لوالد الفنانة المصرية "بوسي" والذي يتهمها بعدم الإهتمام به والسؤال عن وضعه الصحي خاصةً أنه الآن بحاجة لـ إجراء عملية جراحية.
والد بوسي صرح بالفيديو "عندي عملية وعيني مبشوفش فيها وصابتني حساسية لو مش عاوزة تساعدني تقولي أشحد من أي حد، بقالي 4 سنين مشفتش بنتي ومعرفش عنها حاجة"!
والد #بوسي ".... @best_diet_uae قصتي مع السمنة😊 انا ام لخمسةاولاد جميلة جدا و لله الحمد 🥰لكن كان في شي مخرب الجمال كان وزني كبير جدا😔وكان عندي كرشةو متينةو كانو أهل زوجي دايما يسمعوني كلام موحلو يادبة ياكرشة😭وبيبحثو لزوجي عن امراة غيري😭خلاص كرهت حياتي وقررت اسوي عمليةتكميم وكنت خايفةمن الموضوع😔لكن مافي حل لانه وزني كبير، وماقدرت اوقف نفسي ومالقيت طريقةحتى بتسجيلي لنادي تعبت، وكنت افكر باولادي وخاصة انه عندي طفل لساعمره سنتين ،فصادفت وحدةبحفل زواج كانت صديقتي وشفتهامتغيرجسمهاوجمالها فسالتها عن المستشفى الي سوت عندهم عمليةتكميم فضحكت😁 ونصحتني بوحدةاعطتني حسابها بلاستقرام ورقم جوالهاوقالت لي هذه السبب الي انا فيه من جمال ورشاقة فقلت والله يابنات هذي شكلها تبالغ بس خليني اجرب واشوف وتواصلت مع صاحبةالحساب واخذت منها كورس وهياربنا يحفظها ماقصرت معايا من متابعة يومية والله يابنات من اول يومين نزل وزني وبشرتي تغيرت نظارةوجمال وكان عندي القولون تعاافيت منه 🤩وقياس خصري باسبوعين تغيروالله صدق مفعوله بطل🤩وزادعندي الحماس وطلبت مرةثاني كورس ووصلت للوزن المثالي بشهرين تدرون يابنات نزلت 30كيلووالله كان لهاالفضل بعد ربالعالمين😍الزبدةاناالحين اكلمكم والمتينةصارت اجمل الرشيقات ،وانابعطيكم حسابهاوامانة تدعون لي تكفون ادعوالي. 😍😘 سرنزولي وسعادتي 👇🏻 @best_diet_uae @best_diet_uae #الدكتوره_خلود#حليمه_بولند#بلقيس_فتحي#بثينه_الرئيسي#دانه_الطويرش#دينا_بطمه#هنادي_الكندري#هند_البلوشي#مريم_حسين#فرح_الهادي#شوق_الهادي#شيماء_علي#المودل_روز#نهى_نبيل #امل_العوضي#رؤى_الصبان#لجين_عمران#فرح_الصراف#فاطمه_الصفي#اعلان#تخرج#رمضان#اسر_منتجه#مصوره#متجر#مفرزنات#منسقه#مصوره#مصورين
الفيديو الذي نال إنتشار كبير دفع نقيب الفنانيين الفنان هاني شاكر للتواصل مع بوسي وحل الموضوع، وهو ما وافقت عليه ولكن بشرط أن لا تراه مجدداً وفي حال حاول تشويه سمعتها سوف تتوقف عن تقديم المساعدة له.
الأخذ والعطا بين رواد السوشال ميديا جول الموضوع كان له جوانب عديدة بين من وقف في صف الفنانة وبين من وقف ضدها، وكان من بين التعليقات "ما بتستحوش ابدا لما تكون بصحتك تهجر ابناءك و تنكد عيشتهم و ماتصرفش عنهم و يعيشو القهر و الفقر و الذل و الحرمان ولما ربنا يسر امورهم و انتو تكبرو تبقو مش قادرين تشتغلو يبقى من الواجب يصرفو عليك بحجة ان انت ابوهم ... لا يا شيييييخ ، الظالم ليه يوم اكيد"..وآضاف آخر "حتى لو طردها مش لازم تتركو هيك شو ما عملو الوالدين واجب برهم".
ما لا يعرفه أغلب الجمهور أن والد بوسي كان قد طرد بوسي ووالدتها من البيت دون أن يرف له جفن، كما أنه قطع المصروف عنهما مما إضطر بوسي للعمل بسن مبكر قبل أن تبلغ الـ 17 عاماً وتفقد سندها الوحيد في حياتها وهي والدتها بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بـ الضغط، كما قيل وقتها ان أفعال والد بوسي هي من أوصلت الراحلة إلى الموت.
يذكر أن بوسي كانت متزوجة من مدير أعمالها الذي يدعى "وليد فطين" وقد رزقت منه بطفل وحيد قبل أن ترفع دعوى خلع ضده بعد أن إكتشفت خيانته لها مع راقصة، بينما صرح زوجها السابق أن بوسي تغيرت بعد الشهرة ورفع عدة دعاوى عليها من إصدار شيكات من غير مبلغ وصلت لـ 30 مليون جنيه مصري، كما إتهمها بحيازة سلاح غير مرخص في المنزل. مشاكل الثنائي وصلت للمحاكم ضمن أخبار إعتقال من قبل السلطات المصرية، وتم نفي هذه الأخبار أكثر من مرة من قبل بوسي ومحاميها وقيل أنها قد دفعت جميع المستحقات المالية التي عليها والتي كان آخرها التهرب الضريبي.
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