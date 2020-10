والد بوسي يتهمها بإهماله والأخيرة ترد بقوة..هل كان السبب في وفاة والدته؟

والد #بوسي ".... ‏‎@best_diet_uae قصتي مع السمنة😊 ‏‎انا ام لخمسةاولاد جميلة جدا و لله الحمد 🥰لكن كان في شي مخرب الجمال كان وزني كبير جدا😔وكان عندي كرشةو متينةو كانو أهل زوجي دايما يسمعوني كلام موحلو يادبة ياكرشة😭وبيبحثو لزوجي عن امراة غيري😭خلاص كرهت حياتي وقررت اسوي عمليةتكميم وكنت خايفةمن الموضوع😔لكن مافي حل لانه وزني كبير، وماقدرت اوقف نفسي ومالقيت طريقةحتى بتسجيلي لنادي تعبت، وكنت افكر باولادي وخاصة انه عندي طفل لساعمره سنتين ،فصادفت وحدةبحفل زواج كانت صديقتي وشفتهامتغيرجسمهاوجمالها فسالتها عن المستشفى الي سوت عندهم عمليةتكميم فضحكت😁 ونصحتني بوحدةاعطتني حسابها بلاستقرام ورقم جوالهاوقالت لي هذه السبب الي انا فيه من جمال ورشاقة فقلت والله يابنات هذي شكلها تبالغ بس خليني اجرب واشوف وتواصلت مع صاحبةالحساب واخذت منها كورس وهياربنا يحفظها ماقصرت معايا من متابعة يومية والله يابنات من اول يومين نزل وزني وبشرتي تغيرت نظارةوجمال وكان عندي القولون تعاافيت منه 🤩وقياس خصري باسبوعين تغيروالله صدق مفعوله بطل🤩وزادعندي الحماس وطلبت مرةثاني كورس ووصلت للوزن المثالي بشهرين تدرون يابنات نزلت 30كيلووالله كان لهاالفضل بعد ربالعالمين😍الزبدةاناالحين اكلمكم والمتينةصارت اجمل الرشيقات ،وانابعطيكم حسابهاوامانة تدعون لي تكفون ادعوالي. 😍😘 سرنزولي وسعادتي 👇🏻 ‏ ‎@best_diet_uae ‏ ‎@best_diet_uae ‏#الدكتوره_خلود#حليمه_بولند#بلقيس_فتحي#بثينه_الرئيسي#دانه_الطويرش#دينا_بطمه#هنادي_الكندري#هند_البلوشي#مريم_حسين#فرح_الهادي#شوق_الهادي#شيماء_علي#المودل_روز#نهى_نبيل #امل_العوضي#رؤى_الصبان#لجين_عمران#فرح_الصراف#فاطمه_الصفي#اعلان#تخرج#رمضان#اسر_منتجه#مصوره#متجر#مفرزنات#منسقه#مصوره#مصورين

A post shared by أخبار النجوم والمشاهير ❤ (@news__njo0m1) on Oct 16, 2020 at 8:54am PDT