والد بوسي يتهمها بإهماله والأخيرة ترد بقوة..هل كان السبب في وفاة والدته؟

ضجت الصفحات الفنية بفيديو لوالد الفنانة المصرية "بوسي" والذي يتهمها بعدم الإهتمام به والسؤال عن وضعه الصحي خاصةً أنه الآن بحاجة لـ إجراء عملية جراحية.

والد بوسي صرح بالفيديو "عندي عملية وعيني مبشوفش فيها وصابتني حساسية لو مش عاوزة تساعدني تقولي أشحد من أي حد، بقالي 4 سنين مشفتش بنتي ومعرفش عنها حاجة"!

الفيديو الذي نال إنتشار كبير دفع نقيب الفنانيين الفنان هاني شاكر للتواصل مع بوسي وحل الموضوع، وهو ما وافقت عليه ولكن بشرط أن لا تراه مجدداً وفي حال حاول تشويه سمعتها سوف تتوقف عن تقديم المساعدة له.

الأخذ والعطا بين رواد السوشال ميديا جول الموضوع كان له جوانب عديدة بين من وقف في صف الفنانة وبين من وقف ضدها، وكان من بين التعليقات "ما بتستحوش ابدا لما تكون بصحتك تهجر ابناءك و تنكد عيشتهم و ماتصرفش عنهم و يعيشو القهر و الفقر و الذل و الحرمان ولما ربنا يسر امورهم و انتو تكبرو تبقو مش قادرين تشتغلو يبقى من الواجب يصرفو عليك بحجة ان انت ابوهم ... لا يا شيييييخ ، الظالم ليه يوم اكيد"..وآضاف آخر "حتى لو طردها مش لازم تتركو هيك شو ما عملو الوالدين واجب برهم".

ما لا يعرفه أغلب الجمهور أن والد بوسي كان قد طرد بوسي ووالدتها من البيت دون أن يرف له جفن، كما أنه قطع المصروف عنهما مما إضطر بوسي للعمل بسن مبكر قبل أن تبلغ الـ 17 عاماً وتفقد سندها الوحيد في حياتها وهي والدتها بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بـ الضغط، كما قيل وقتها ان أفعال والد بوسي هي من أوصلت الراحلة إلى الموت.

يذكر أن بوسي كانت متزوجة من مدير أعمالها الذي يدعى "وليد فطين" وقد رزقت منه بطفل وحيد قبل أن ترفع دعوى خلع ضده بعد أن إكتشفت خيانته لها مع راقصة، بينما صرح زوجها السابق أن بوسي تغيرت بعد الشهرة ورفع عدة دعاوى عليها من إصدار شيكات من غير مبلغ وصلت لـ 30 مليون جنيه مصري، كما إتهمها بحيازة سلاح غير مرخص في المنزل. مشاكل الثنائي وصلت للمحاكم ضمن أخبار إعتقال من قبل السلطات المصرية، وتم نفي هذه الأخبار أكثر من مرة من قبل بوسي ومحاميها وقيل أنها قد دفعت جميع المستحقات المالية التي عليها والتي كان آخرها التهرب الضريبي.

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