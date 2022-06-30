والد حسام حبيب يلمح لإدمان شيرين عبدالوهاب.. "ابني كان بيحاول يحميها"

ما تزال قضية شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب مثار جدل دائم، وفي كل مرة تتكشف تفاصيل ومعلومات جديدة عن علاقة الثنائي.

والد حسام حبيب يكشف إدمان شيرين عبدالوهاب

ومؤخرًا، خرج والد الفنان المصري حسام حبيب، حسين حبيب، في تصريحات جديدة لموقع "القاهرة 24"، مُشيرًا إلى أن علاقة ابنه وشيرين مستحيلة، كما كشف أن المحيطين بشيرين يحاولون استغلالها وسرقة أموالها وجرها إلى طريق الإدمان وتعاطي المخدرات.

وأوضح حسين حبيب أن ابنه حسام كان يحاول حماية شيرين من هؤلاء الأشخاص، وإن كانوا أطباء نفسيين.

وقال: "حتى الدكاترة النفسيين ممكن يضحكو عليها ويخلوها تدمن أدوية عشان مصلحتهم.. والدنيا مبقاش فيها خير ومشكلة شيرين إنها بتحب الناس تتكلم عليها، وتكون حديث الميديا على عكس حسام، يلي بيلتزم الصمت دائمًا مع إنه بيتأذى أحيانًا".

وأكَّد حسين حبيب أنه لا يعلم مجريات علاقة حسام حبيب وشيرين في الوقت الراهن، لكنه يتمنى أن يبتعدا عن بعضهما البعض ويكونا أصدقاء، لافتًا إلى أن الصدامة فيها دعم وثقة أكثر من علاقات الزواج.





وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات والد حسام، فمنهم من صدَّق إدمان شيرين عبدالوهاب بسبب حركاتها غير الطبيعية، ومنهم من كذب ذلك، فكتبت إحداهن: "كلام ملوش لازمه كده عيب عليك هذا امور شخصية الكلام فيها عيب".

وعلَّق آخر: "يعني هي لما اتسألت عن المحروس ابنك ردت بكل ادب واحترام ولسه الكلام ده اول امبارح وانت طالع تقول عليها كده !؟ ياخي انت شمال انت وابنك وابقي شوف بس ابنك بقي شكله عامل ازاي ف الفيديو اللي نازله من فرح وصوته رايح فيه خالص من الشرب والقرف وجاي تقول علي شيرين ان هي اللي كده .. هنقول ايه بقي كبر وخرف".

وكتب آخر: "يا خسارة يا شيرين ضيعتى نفسك في هبلك وعدم اتزانك .تقريبا كثر الفلوس جننتك .هترجعى ع الصفر واسوأ كمان".

شيرين عبدالوهاب تنفي تهديد حسام حبيب لها بالسلاح

وفي وقت سابق، خرجت الفنانة المصرية، شيرين عبدالوهاب، عن صمتها لنفي ما تردد حول استيلاء طليقها الفنان حسام حبيب على أموالها وصرفها كيفما شاء، حيث أجابت على سؤال متابعة سألتها عما إذا كان حسام سرق أموالها أم لا، وقالت: "بصراحة حق الله إن حسام عمره ما اخد مني فلوس ولا استفاد مني ماديا".

وأضافت: "بل بالعكس تماما أنا معرفتش احوش فلوس ليا غير لما اتجوزت حسام عشان كان عكس اللي بيتقال تماما، هو كان بيحافظ ليا على مالي ودي الصراحة عشان دي حاجة هتسأل عليها قدام ربنا ودي الحقيقة".

أما بشأن تعرضها للتهديد بالسلاح على خلفية خلاف نشب بينها وبين حسام داخل منزلها، أجابت : "طبعا لأ إيه ده، إزاي يتقال كده؟ .. وبردو دي شهادة هتسأل فيها قدام ربنا".