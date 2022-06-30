  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. والد حسام حبيب يلمح لإدمان شيرين عبدالوهاب.. "ابني كان بيحاول يحميها"

والد حسام حبيب يلمح لإدمان شيرين عبدالوهاب.. "ابني كان بيحاول يحميها"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 30 حزيران / يونيو 2022 - 08:09
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

ما تزال قضية شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب مثار جدل دائم، وفي كل مرة تتكشف تفاصيل ومعلومات جديدة عن علاقة الثنائي.

اقرأ ايضاًشيرين عبدالوهاب تنفي تهديد حسام لها بالسلاح.. وتؤكد محافظته على أموالهاشيرين عبدالوهاب تنفي تهديد حسام لها بالسلاح.. وتؤكد محافظته على أموالها

والد حسام حبيب يكشف إدمان شيرين عبدالوهاب

 

ومؤخرًا، خرج والد الفنان المصري حسام حبيب، حسين حبيب، في تصريحات جديدة لموقع "القاهرة 24"، مُشيرًا إلى أن علاقة ابنه وشيرين مستحيلة، كما كشف أن المحيطين بشيرين يحاولون استغلالها وسرقة أموالها وجرها إلى طريق الإدمان وتعاطي المخدرات.

وأوضح حسين حبيب أن ابنه حسام كان يحاول حماية شيرين من هؤلاء الأشخاص، وإن كانوا أطباء نفسيين.

وقال: "حتى الدكاترة النفسيين ممكن يضحكو عليها ويخلوها تدمن أدوية عشان مصلحتهم.. والدنيا مبقاش فيها خير ومشكلة شيرين إنها بتحب الناس تتكلم عليها، وتكون حديث الميديا على عكس حسام، يلي بيلتزم الصمت دائمًا مع إنه بيتأذى أحيانًا".

وأكَّد حسين حبيب أنه لا يعلم مجريات علاقة حسام حبيب وشيرين في الوقت الراهن، لكنه يتمنى أن يبتعدا عن بعضهما البعض ويكونا أصدقاء، لافتًا إلى أن الصدامة فيها دعم وثقة أكثر من علاقات الزواج.

شيرين عبدالوهاب
 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات والد حسام، فمنهم من صدَّق إدمان شيرين عبدالوهاب بسبب حركاتها غير الطبيعية، ومنهم من كذب ذلك، فكتبت إحداهن: "كلام ملوش لازمه كده عيب عليك هذا امور شخصية الكلام فيها عيب".

 

وعلَّق آخر: "يعني هي لما اتسألت عن المحروس ابنك ردت بكل ادب واحترام ولسه الكلام ده اول امبارح وانت طالع تقول عليها كده !؟ ياخي انت شمال انت وابنك وابقي شوف بس ابنك بقي شكله عامل ازاي ف الفيديو اللي نازله من فرح وصوته رايح فيه خالص من الشرب والقرف وجاي تقول علي شيرين ان هي اللي كده .. هنقول ايه بقي كبر وخرف".

 

وكتب آخر: "يا خسارة يا شيرين ضيعتى نفسك في هبلك وعدم اتزانك .تقريبا كثر الفلوس جننتك .هترجعى ع الصفر واسوأ كمان".

شيرين عبدالوهاب تنفي تهديد حسام حبيب لها بالسلاح

 

وفي وقت سابق، خرجت الفنانة المصرية، شيرين عبدالوهاب، عن صمتها لنفي ما تردد حول استيلاء طليقها الفنان حسام حبيب على أموالها وصرفها كيفما شاء، حيث أجابت على سؤال متابعة سألتها عما إذا كان حسام سرق أموالها أم لا، وقالت: "بصراحة حق الله إن حسام عمره ما اخد مني فلوس ولا استفاد مني ماديا".

وأضافت: "بل بالعكس تماما أنا معرفتش احوش فلوس ليا غير لما اتجوزت حسام عشان كان عكس اللي بيتقال تماما، هو كان بيحافظ ليا على مالي ودي الصراحة عشان دي حاجة هتسأل عليها قدام ربنا ودي الحقيقة".

اقرأ ايضاًشيرين عبدالوهاب تنفي تهديد حسام لها بالسلاح.. وتؤكد محافظته على أموالهاشيرين عبدالوهاب تستعين في الشرطة بعد محاولة طليقها الاعتداء عليها.. والأخير ينفي

أما بشأن تعرضها للتهديد بالسلاح على خلفية خلاف نشب بينها وبين حسام داخل منزلها، أجابت : "طبعا لأ إيه ده، إزاي يتقال كده؟ .. وبردو دي شهادة هتسأل فيها قدام ربنا".

شيرين عبدالوهاب

شيرين عبدالوهاب

كلمات دالة:شيرين عبدالوهابحسام حبيبوالد حسام حبيبنجومفن

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...