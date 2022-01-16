والد ياسمين صبري يهاجمها من جديد ويكشف كذبها.. "بليدة وعيلة كدابة"!

أطلَّت الفنانة المصرية ياسمين صبري على متابعيها في بث مباشر عبر حسابها على موقع "تويتر" تحدَّثت فيه عن علم الطاقة وتفاصيل عن حياتها الصعبة في مرحلة الطفولة مقدمة بذلك أول محاضرة فعلية عن التنمية البشرية من وحي حياتها.

كشفت ياسمين صبري أنها عاشت ظروف حياتية صعبة في مرحلة طفولتها خلال جلسة حوارية مع الكاتب تامر عبده أمين، وأكَّدت أن ذلك لم يمنعها من الحلم بالأفضل ولم يجعلها تستسلم لإحباطات أصحاب الطاقة السلبية، وقالت: "أنا كنت عايشة في إسكندرية في أسرة طبقة متوسطة، ومصروفي كان قليل جدا ولو خلص بكمل الشهر مع نفسي، وكنت عايشة في بيت جدي وجدتي، وفي مرحلة من حياتي كنت في مدرسة حكومية".

ومن الواضح أن والد ياسمين صبري، أشرف صبري، لم يعجبه كلام ابنته وادعاءاتها على حد قوله، فشارك منشور عبر حسابه على "فيسبوك" مُرفقًا بصورة لمدرسة عريقة بمحافظة الاسكندرية كانت ترتادها ابنته، وكتب: "دي المدرسة اللي اتخرجت منها بناتي اللي واحدة منهم بتدعي انها كانت في مدارس عربي وعاشت حياة بائسة فقيرة وانها وصلت بمجهودها!".

وتابع: هو الكدب في حد يوصل للدرجة دي؟ انا افهم الكدب لما تبقي غلبانة وتكدبي تقول انا من عيلة كبيرة ومدارس اجنبية وعيشت في سراية وبابي كان وزير وهو بيشتغل عامل! يبقي كذب له مبرر! لكن ان واحدة اتولدت لها شغالة فليبينية بتلبس من باريس لاني كنت باجيب لها لبسها من هناك ودخلت مدرسة ال EGC ارقي مدارس اسكندرية في وقتها وعاشت في فيلا بحمام سباحة وصالة جيم ولها غرفة خاصة بحمامها".

وتطرَّق لتحصيل ابنته الضعيف في مرحلة الدراسة، وقال: "كانت بليدة وطلعت روحي ويا دوب تنجح بالعافية بخمسن في المية وكانت بتروح الكلية بالعافية واصحيها الصبح بالساعة عشان تروح الكلية وتترفد في السنة مرتين وعميدة كلية اعلام بيروت موجودة وتشهد كنت اروح دايما اقدم اعتذارات وشهادات طبية عشان ترجع الكلية وشهاداتها عندي كلها كحك وابوها دكتور".

وتابع: "تطلع تدعي انها عاشت حياة بائسة وغلبانة وبتكمل باقي الشهر من غير فلوس! ايه الكدب والفيلم المتخلف ده انتي عايشة دور تمثيل ورثاه من جد والدتك سيد سليمان. وبتكدبي ليه؟. حتاخدي نيشان يعني علي خيبتك وفقرك وصلتي وبقيتي حاجة؟ انتي بالنسبة لابوكي حتة عيلة مش فاهمة بتعملي ايه غير انك بتشوهي اللي رباكي عشان الناس تسأفلك".

واختتم منشوره بنبرة غاضبة: "حتى اخوكي بهدلتيه اللي طول عمره جنبك وبيجي من اخر الدنيا عشانك! ياشيخة بطلي اللي انتي فيه ده وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي. بطلي تجيبي سيرة عيلتك ابوكي اللي رباكي منك لله".



ياسمين صبري والتنمية البشرية

وبالعودة إلى تصريحات ياسمين صبري ومداخلتها مع الكاتب تامر عبده، فقد أشارت أنها كانت تطبق قانون الجذب وهي صغير دون أن تدرك ذلك، وقالت: "كنت بلعب سباحة وكل يوم بروح التمرين مشي، وأنا ماشية كنت بتخيل إني هيبقى عندي أحلى حاجة في الدنيا، كنت بتخيل حاجة هتحصلي في الحقيقة، وإن هيبقى عندي أحلى جزم وشنط وبيت وعربية، وكل حاجة أحلى، ومكنش في أي حاجة تدل إني هحقق ده، بس كنت بشعر إني أستحق وكنت بحب نفسي، مكنتش أعرف إن ده جزء من قانون الجذب، بعد شوية حققت جزء من أحلامي، وبعده جزء، وكل شوية أحلامي بتكبر".

وأضافت: الإنسان هو اللي بيصنع مصيره والعالم والواقع اللي عايش فيه، وعشان كده إحنا بنتحاسب في الآخرة، إحنا مخيرين، الإنسان كل يوم بيبقى عنده اختيارات، والكون عبارة عن مينيو كبير، وانت اللي بتختار لك ولا حد يفرض عليك حاجة، فكر بنفسك واحسبها وتوكل على الله واختار، ولما تطلب من ربنا أطلب أحسن حاجة، وهتاخد أحسن حاجة، وكرم ربنا لا ينتهي، مفيش حنفية ويتقالك كفاية كده، أنا لا أؤمن بموضوع 24 قيراط وإن ليك عدد معين، أنت لو عايز الدنيا هتاخدها".

وأوضحت أن الإنسان يستحق الأفضلوكل شيء جميل في الحياة، وقالت لمتابعيها أنهم حينما يطلبون لا بد أن يطلبوا الأكثر.