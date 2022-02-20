وداد سيري تحتاج خوات يهزوا صدرها.. فهل تسخر من مريم حسين؟

أثارت المغربية وداد سيري الجدل وموجة من الغضب بس تعليقها غير اللبق على شكلها أثناء استعراض إطلالتها.

شاركت وداد سيري، نجمة برنامج "آرب غوت تالنت"، متابعيها عبر حسابها على "سناب شات" مقطع فيديو تستعرض فيه إطلالتها، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا بطبعة جلد النمر أبرز منحنيات جسدها، ويمكننا سماعها تقول بلهجتها المغربية وهي تؤشر على صدرها: "أنا غزالة بس مشكلتي ما عندي خوات يهزوا صدري".

وداد سيري : انا غزالة بس مشكلتي ما عندي خوات يهزوا صدري ! pic.twitter.com/J2GNmM0S9Y — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 20, 2022

وأشار البعض إلى أن كلامها ما هو إلَّا سخرية من الفنانة المغربية مريم حسين التي تعرَّضت للانتقاد بعد تداول مقطع فيديو يجمعها بشقيقها في حفل عيد ميلادها، حيث أمسكها بطريقة أدَّت إلى اهتزاز صدرها.

وعلَّق أحد المتابعين: "خلاص وصنا الى الحضيض … الله المستعان".

وكتب آخر: "يارب هالحثالات يجي لها يوم وتختفي ونفتك من القرف".

ويجدر الإشارة إلى أن الشعب السعودي طالب بطرد سيري من بلدهم بسبب نشرها فيديوهات خادشة للحياء على حد اعتبارهم.