مروة راتب ترد الصاع صاعين لـ فينيسيا.. والأخيرة برد فعل صادم!

مروة راتب تمكنت من رد الصاع صاعين للفاشنيستا فينيسيا من بعد ما كانت الأخيرة قد هاجمتها وسخرت منها عبر السوشال ميديا.

الفاشنيستا فينيسيا كانت قد أكلت بفيديو عبر حسابها في سناب شات، والمفاجأة كانت بأنها اعتذرت لـ مروة راتب بطريقة غير مباشرة أو بالأحرى من دون ذكر اسمها، كما أنها تساءلت لماذا لم تعلق مروة على كل الذين سخروا منها وانتقدوها طوال الفترة الماضية واختارت الرد عليها فقط… وتابعت ربما لإني الحلقة الأضعف بينهم.

فينيسا اضافت "مبروك عليكي الشهرة على حسابي وانا انسانه ما أحب المشاكل ولا لي فيها وما اقبل اكون جزء بحملة تنمر وانا عانيت من التنمر.. والاعتذار من شيم الكبار وما هو ضعف لهيك اعتذر منها وبسكر الموضوع".

رد فينيسا اخذه الجمهور بسخرية وحتى أن البعض هاجمها بتعليقات كان منها "طبيعي انتي اللي ينرد عليها لان انتي اكثر وحده تتكلمين وتحاربين التنمر وتجين بعدها انتي تتنمرين وين رسالتك اجل ومبادئك ".. وتابع آخر "والله يابنت الحلال ماتعرفين تردين الخطا راكبك راكبك وانتي غلط وهي عرفت تسكتك وترد عليك انتي تدورين الشهره والله العظيم ماحد يتابعك ياليتك تحترمين نفسك وبس"...

واضاف أحدهم "جدا جدا جدا مستفزه ماقدرت اكمل ايش قالت لك مومن حقك بما انك مشهوره تتنمرين او تطقطقين ع وحده بنفسك مجالك انتي اللي عانيتي من التنمر وتمارسينه ع غيرك غريبه ومستفزه بنفس الوقت الظاهر تبين شهرة زي شهرة مروه"...

فينيسيا تسخر من مروة راتب !

يذكر أن القصة كانت قد بدأت بعد أن أطلت فينيسيا بشعر بلاتيني مشابه لـ شعر مروة راتب ومن بعدها تابعت السخرية من جسد الأخيرة وملابسها طريقة وضعها للمكياج وكلامها.

الرد كان قوياً من مروة راتب والتي ردت بهدوء وتسألت كيف لهذه الفاشنيستا أن تقبل التنمر على زميلتها وهي كانت قد عانت من موضوع التنمر خلال حياتها!.. كما أضافت أنها مريضة شهرة وتطمح لها من خلال اسم مروة راتب، واستدلت على مواقفها السابقة من خلال تصويرها لإبنها واعلامه بخبر وفاة جدته لينهار أمام الكاميرا بالدموع.

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