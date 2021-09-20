أميرة الناصر تسخر من أثير الحلوة بفيديو لا أخلاقي!

أميرة الناصر ومن دون أي مشاعر للرحمة في قلبها سخرت من مشهورة السوشال ميديا أثير الحلوة بعد تعرض الأخيرة للتعنيف.

وفي التفاصيل، شاركت أميرة الناصر فيديو برفقة زوجها بإستخدام فلاتر تظهر الدموع على عينيها وبدأت من بعدها إرسال إشارات بيدها مشابهة للتي أرسلتها أثير الحلوة عبر حسابها منذ أيام والتي تعني أنها في خطر وتتعرض للتعنيف.

الجمهور والذي شاهد سخرية أميرة الناصر من الموضوع أطلقوا عدة تغريدات وتعليقات كان منها:

"اميره الناصر تقلد اثير و تستهزء بمعاناتها لانها هي و زوجها يبون يوصلون رساله على انها تكذب ، مع العلم ان اميره تعرضت لابشع انواع التعذيب على يد زوجها المصخره مشعل لكن مع ذالك لا احساس ولا ضمير ، من يوم يومها كلبه مازوخيه"...

وتابع آخر "طبعاً مانسينا يوم تشكي لمتابعينها و تعرض صور تعنيفها من بسبب زوجها مشعل الي مارس عليها جميع انواع التعذيب النفسي و الجسدي بعد كل الي مرت فيه ، تروح تنزل فيديو بكل بجاحه وتستهزء بمعاناة غيرها"...

#اثير_الحلوة_في_خطر

اميره الناصر تقلد اثير و تستهزء بمعاناتها

لانها هي و زوجها يبون يوصلون رساله على انها تكذب ، مع العلم ان اميره تعرضت لابشع انواع التعذيب على يد زوجها المصخره مشعل

لكن مع ذالك لا احساس ولا ضمير ، من يوم يومها كلبه مازوخيه pic.twitter.com/0TfSrKPR3n — كلوديا 🍁💋 (@O8z8Oo) September 18, 2021



أميرة الناصر تهدد ابنتها بالقتل!

أميرة الناصر كانت قد أثارت الجدل منذ أيام قليلة بعد أن شاركت عدة تصريحات عبر حسابها تؤكد فيها أنها لا تقبل أن تظهر ابنتها عبر منصات التواصل الإجتماعي، وان ابنتها لا تمتلك هاتف محمول وليس لها أي حق آخر سوى دراستها ومدرستها، وإن لبس العباءات الملونة ممنوع عليها ولا تظهر للخارج إلا مع والدها أو جدها… وتابعت بأنها لا تسمح لها بزيارة صديقاتها ولا حتى بأن يزوروها في المنزل.

من بعد الهجوم الكبير والسخرية ردت أميرة الناصر بأنها كانت تمزح لا أكثر ولا أقل، وان جميع ما ذكرته سابقاً لا أساس له من الصحة وان ابنتها تعيش حياة طبيعية.

أميرة الناصر ترفض الذهاب للمنزل!

منذ ساعات تم تداول فيديو لـ أميرة الناصر وهي ترفض العودة للمنزل بسيارة "أكسنت" لأنها لا تليق بمستواها، وأنها خائفة من يراها أحد المتابعين وهي تنزل من سيارة أكسنت. الجمهور اعتبر تصريحها سخرية من أصحاب الدخل المحدود وأطلقوا عدة تعليقات كان منها:

"من زين هالمستوى عاد،، لاذوق ولااخلاق ولاحياء يستنقصون من النآس ومن امكانياتهم البسيطة.. أسلوب تافهه الله لايبلانا".. "عادي تشم شراب قدام الناس بس مب عادي تركب اكسنت"

اميرة الناصر ماتبغى تركب اكسنت عشانه مو من مستواها

pic.twitter.com/2xcZGgrnIK — صالح | Saleh (@Svlehz) September 20, 2021

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