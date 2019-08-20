ورش عمل الشوكولا

الكبار عل موعد مع تجارب مميزة في "ميرزام" المختص بصناعة الشوكولا، والذي يقدّم ورش عمل مميّزة خلال شهري يوليو وأغسطس.



انضم إلى ورش عمل تذوّق الشوكولا كل أربعاء من الساعة 7 حتى الساعة 8 مساءً، لتتعرّف على كافة النكهات وعلى تفاصيل حول الكاوكاو.



أما عُشّاق القهوة فيمكنهم المشاركة في حصص صناعة القهوة أيام الجمعة من الساعة 4 حتى الساعة 5 مساءً، للتعلّم حول القهوة وحبوب البن.



يمكنك أيضاً المشاركة في ورشة عمل الشوكولا والقهوة كل يوم سبت من الساعة 1 حتى الساعة 2 بعد الظهر للتعلّم عن كيفية تقديم الشوكولا مع القهوة. خلال هذه الحصّة ستتذوّق أربعة أنواع من القهوة مع أربعة أنواع من شوكولا "ميرزام" الداكن.



سجّل في الفعالية من خلال هذا الرابط.: www.mirzam.com/events/.

التاريخ 03 يوليو - 31 أغسطس 2019 الفئة تجارب , نمط حياة الموقع ميرزام تشوكليت، السركال أفنيو الهاتف +971 4 333 5888 رسم الدخول الفعالية مجانيّة الدخول تذوّق الشوكولا: أيام الأربعاء، 7-8 مساءً

صناعة القهوة: أيام الجمعة، 4-5 مساءً

القهوة والشوكولا: ايام السبت: 1-2 بعد الظهر الموقع الإلكتروني https://mirzam.com/events/