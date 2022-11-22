وسامة فهد الكبيسي تذيب قلوب الأجنبيات.. ومعلقة: "المسلمون يتزوجون أكثر من مرة"

بات الفنان القطري فهد الكبيسي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركته الغناء إلى جانب النجم الكوري العالمي جونغكوك في افتتاحية مونديال قطر 2022.

وسامة فهد الكبيسي تذيب قلوب الأجنبيات

ويبدو أن وسامته العربية وملامحه الرجولية لفتت أنظار الفتيات الأجنبيات، اللواتي أثنين على وسامته وابتسامته الساحرة، فنشرت مستخدمة تدعى "شارلوت" عبر حسابها على موقع تويتر" صورة لفهد الكبيسي مرتديًا الثوب الأبيض التقليدي والعقال والغترة، وعلَّقت عليها: "ابتسامته أذابت قلبي، لا أستطيع التحمل".

لترد عليها إحداهن أنه متزوج مرفقة تعليقها برموز تعبيرية لوجه يبكي، لكن اللافت في الموضوع أن إحداهن أجابتها معلقة: "لكن أعتقد أن المسلمين يتزوجون أكثر من مرة".





فهد الكبيسي وجونغكوك في افتتاحية كأس العالم قطر



الجدير بالإشارة إليه أن جونغكوك والكبيسي أديا أغنية Dreamers في حفل افتتاحية كأس العالم قطر 2022 يوم الاحد الماضي الموافق 20 نوفمبر ، وأثرا حماسة الجماهير بصوتيهما واستخدامهما اللغة العربية والإنجليزية في الغناء.

ومن المقرر طرح الفيديو المصوَّر لأغنية Dreamers اليوم الموافق 22 نوفمبر الجاري.

تشبيه أغنية Dreamers بأغنية Waka waka



وتصدرت الأغنية منذ طرحها مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت حالة من السعادة والبهجة؛ بسبب كلماتها الحماسية، حتى أن البعض اعتبرها خليفة أغنية Waka Waka، التي قدمتها الفنانة الكولومبية شاكيرا في افتتاحية كأس العالم إفريقيا، حتى أن هاشتاغ Waka Waka تصدر قائمة الأعلى تداولًا في "تويتر".

وتتشابه الأغنيتين بحرصهما على تعزيز ثقافة البلد المستضيف للحدث، خاصة فيما يخص اللحن، ففي أغنية Waka Waka اعتمدت الرقصات الإفريقية واللحن الإفريقي الحماسي، وفي أغنية Dreamers اعتمد اللحن العربي والآلات الموسيقية الشرقية كالدفوف والطبول والمزامير.

