شاهد: سقط سهوًا..رامي عيّاش ينسى الكاميرا مفتوحة لتلتقط له فيديو مع زوجته داليدا!

استحوذ الفنان اللبناني رامي عياش على اهتمام كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس، وذلك بعد دخوله في وقت من الأوقات في حالة من النسيان جعلته يترك كاميرا الهاتف خاصته مفتوحة، ليكتشف لاحقًا أنه تم تسجيل بعض اللقطات له برفقة زوجته داليدا عياش.

وعلى ما يبدو بعد متابعة الفيديو الخاص بالفنان رامي عيّاش والذي نشره عبر حسابه على موقع إنستغرام ونال أكثر من نصف مليون مشاهدة، بأن الثنائي كانا يستمتعان بوقتهما خلال قضائهما الإجازة سويًا على إحدى الشواطئ أو المنتجعات السياحية، وتعالت الضحكات في الفيديو الذي علق عليه رامي عياش قائلًا: "لما تنسى الكاميرا مفتوحة وعم تسجل ما في أحلى من العفوية والطبيعة"، لترد عليه زوجته عبر التعليقات: "سعادتي كلها".

يذكر أن آخر أعمال رامي عياش فيديو كليب "سكاكر السكر"، والذي شاركت إلى جانبه الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، والأغنية من كلمات خالد فرناس وألحان عمر الشاذلي وتوزيع محمد شفيق وهي من ضمن أغاني ألبومه الأخير "قصة حب".

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