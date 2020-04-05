وضع صحي حرج لطليق ليلى علوي والاشتباه باصابته بفيرورس كورونا (تفاصيل) ‎

نقلت وسائل إعلام مصرية خبر مفاده تعرض رجل الأعمال المصري منصور الجمال طليق الفنانة ليلى علوي لوعكة صحية شديدة، تم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات في القاهرة لمتابعة حالته من قبل الطاقم الطبي المختص.

وبسبب الأعراض التي ظهرت عليه من أنفلوانزا والتهاب حاد في الجهاز التنفسي، اشتبه الفريق الطبي بأن طليق الفنانة ليلى علوي مصاب بفيروس كورونا المستجد وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي نظرًا إلى تدهور حالته الصحية وبسبب تقدمه في السن.

والجدير بالذكر أن منصور الجمال هو من أحد الشخصيات الدبلوماسية في مصر، وبحسب تقارير المواقع المصرية، فإنه من أوائل المصريين الذين كان لديهم أنشطة ريادية في بلجيكا، وخلال حياته كان لديه ثلاث زيجات وآخرها الفنانة ليلى علوي في عام 2007 وانفصل عنها في عام 2015 واصفًا إياها بأفضل زيجة.

من جهتها، لم تعلّق الفنانة ليلى علوي على أي من هذه الأخبار الخاصة بزوجها السابق، وقامت في الآونة الأخيرة بمشاركة منشورات اعتيادية على مواقع التواصل.

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