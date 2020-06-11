وعد السعودية تتجاوز الخطوط الحمراء بـ إطلالة جريئة على متن اليخت!

شاركت الفنانة السعودية "وعد" صور وفيديوهات لها برفقة صديقتها أثناء تواجدهما على متن اليخت للتمتع بـ أشعة الشمس.

ظهرت وعد على متن اليخت بـ مايوه وارتدت فوقه غطاء أو كوفر، إلا ان ذلك لم يمنعها من تلقي هجوم شديد من الجمهور الذي وصف إطلالتها بـ الأوفر أو المبالغ فيها وأنه كان يمكنها الاستمتاع من دون نشر مثل هذه الصور.

مؤخراً، كانت وعد قد اثارت الجدل بعد انتقادها للفتيات المحجبات اللواتي تواجدن في مهرجان الرياض الترفيهي من تنظيم المستشار تركي آل الشيخ، إذ شاركت فيديو عبر حسابها في سناب شات جاء فيه "سؤال يمكن مو من حقي إني أسأله لأني ماني محجبة وكلنا نعرف الحجاب، لكن اللي محجبة وتلبس بنطلون ضيق وملابس ضيقة إيش اسمه هذا؟".

وأضافت أن الفتيات يرقصن ويتمايلن وهن يرتدين بناطيل ضيقة وفوقها الحجاب والعباءة مما يجعل مفاتنهن تنكشف للجميع!

وكانت وقتها تعرضت لهجوم كبير وانتقادات لاذعة وطالبها الأغلب أن تهتم بشؤونها وحياتها المثيرة للجدل ولا تركز في حياة الآخرين.

فنياً، كان آخر أعمالها أغنية "بنات أرض الجزيرة" والتي حققت أكثر من مليون مشاهدة عبر قناتها الشخصية في يوتيوب.

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