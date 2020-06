محمد الشرنوبي يدخل القفص الذهبي.. شاهدوا رقصته الأولى مع عروسه!

الفنان محمد الشرنوبي يدخل القفص الذهبي 😁😍 #محمد_الشرنوبي #مصر #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن #جمال #فاشن #اناقه

A post shared by البوابة (@albawabame) on Jun 10, 2020 at 1:54pm PDT