محمد الشرنوبي يدخل القفص الذهبي.. شاهدوا رقصته الأولى مع عروسه!

أعلن الفنان المصري "محمد الشرنوبي" أنه دخل القفص الذهبي برفقة مديرة أعمال الفنانة المصرية أنغام "راندا".

الإعلان جاء بجلسة تصوير خضع لها الزوجان وشاركا صورهما عبر حساب كل منهما في انستجرام، وأرفق الشرنوبي الصور بتعليق "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراني على زوجتي و حبيبتي راندا رياض.. ربنا يرزقنا الطريق الصالح و الناجح مع بعض يا حبيبتي ان شاء الله و يخليكي ليا دايماً بنعتذر لكل قرايبنا و اصحابنا اننا معرفناش ناخد الخطوة دي وانتم معانا بسبب ظروف الكورونا اللي العالم كله بيواجهها و حفاظاً عليكم اولا و علينا اقتصر على فوتوسيشن و وجود الاسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت.ان شاء الله الظروف دي تعدي و نعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا"

الثنائي المصري لم يقيما حفل زفاف كبير، بل اقتصر على وجود العائلتان وأجواء بسيطة على آثر انتشار فيروس كورونا في مصر، وقد تداول الجمهور فيديوهات للثنائي من لحظة كتب الكتاب وصولاً للرقصة التي جمعتهما على أنغام إحدى أغنيات الشرنوبي.

أطلت راندا بفستان أبيض قصير ونسقت معه اكسسوار للرأس ناسب الإطلالة، وقد أبدى الجمهور اعجابه بـ إطلالتها وتداولوا الصورة على نطاق واسع ضمن تعليقات على البساطة والجمال الذي تمتعت به.

للمزيد من قسم الترفيه:

فضيحة فرحان العلي حديث السوشال ميديا بعد مشاركته فيديو جنسي له عبر حسابه!

ابنة أحمد زاهر الصغيرة تخطف الأضواء عبر تيك توك.. شاهد!

نيللي كريم تعلن خطوبتها رسميًا