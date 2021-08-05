وعد السعودية وفضيحة راقصة والكحول هي الطرف الثالث!

فضيحة كبيرة تعرضت لها الفنانة وعد السعودية بعد تداول فيديو راقص لها داخل أحد الفنادق بوجود المشروبات الكحولية.

وعد السعودية ظهرت في الفيديو وهي ترقص داخل أحد الفنادق واثار الفيديو جدلاً كبيراً ليس بسبب الرقص بل بسبب ظهور المشروبات الكحولية في الغرفة وكان من بين تعليقات الجمهور المتداولة "يعني بس الخمر الي حرام"...وتابع آخر "الوضع طبيعي بالفندق بس المفروض هي تطلب ما يكون موجود"....وجاء في تعليق أحدهم "يا ثقل دمها مفلسه ماعندها شي تبي ترجع الساحه".

وعد تغير اسمها!

كشفت الفنانة السعودية وعد واسمها الحقيقي حنان بكر يونس وان السبب الذي دفعها لاختيار "وعد" كاسم فني هو أن هناك فنانة مصرية تدعى حنان، وأنها أرادت أن تتميز عنها وفي ردها على سؤال إحدى متابعيها على حسابها عبر موقع إنستغرام "ليش اختارتي اسم وعد مع إن حنان اسم جميل"، قالت الفنانة السعودية "كان فيه فنانة مصرية اسمها حنان.. وحبيت أتميز بـ وعد"

وعد السعودية تنتقد المحجبات!

وسبق وأن انتقدت الفنانة السعودیة وعد فئة من الفتیات المحجبات اللائي یتفاعلن مع الأغاني في الحفلات ویقمن بـ "التنطیط" فتظھر بناطیلھن الضیقة تحت العباءة، وأعربت وعد عن استیائھا من ارتداء تلك الفئة من الفتیات لملابس ضیقة لا تلیق مع مكانة الحجاب وما یتطلبه من إدراك لقیمته، واصفة من یفعلن ذلك بالمزعجات.

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