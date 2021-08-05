بدر خلف يتحدث عن التحرش في المطبخ..فيديو!

عاد الشاب الإماراتي بدر خلف لإثارة الجدل من جديد بعد أن شارك عدة فيديوهات يتحدث فيها عن العلاقة الزوجية.

بدر خلف ظهر في الفيديو من داخل المطبخ وهو يطلب من النساء التحرش بزوجها عن طريق القبلات الهوائية وهز الخصر والعناق أثناء الطبخ. الجمهور أطلق بدوره عدة تعليقات ساخرة على الفيديو من بينها "المطبخ ..سأخبر الله بكل شيء"..وتابع آخر "يعني بالك هيك بتصير الامور تمام"...وجاء في تعليق أحدهم "طيب ليه لابس رجالي وبتشرح عن موقف البنت هههه كدا الامور ضاعت علي".

بدر خلف كان قد صدم الجمهور منذ مدة بعد أن شارك فيديو وهي يرقص مُرتدياً منشفة الاستحمام والتي أظهرت علامة بارزة في منطقة الصدر كأنما قام بتركيب صدر اصطناعي أو أجرى عملية جراحية مما دفع الجمهور للتعليق بـ "عيوني فيها شي ولا طلعلوا صدر"!

وكان قد سبق وأن شارك بدر خلف صورة لـ جهاز فحص الحمل والذي ظهرت عليه إشارتان مما يعني وجود الحمل، ثم شارك تغريدة جاء فيها "قاعده اتوحم على عريكه ودولمه واقاشي".. وفي تغريدة أخرى "يما في شي قاعد يرفسني فبطني..بسم الله".

وعاد من بعدها وشارك صُورة طفلته الثانية التي رزق بها منذ أشهر قليلة، وأظهرت الصُورة التي تم مشاركتها الطفلة الرضيعة مع تغطية وجهها بـ إيموجي وهي في أحضان والدتها وعلق بـ "يارب احفظ لي زوجتي وبناتي من كل شر"

بدايات بدر خلف !

يذكر أن الشاب كان يطل سابقاً عبر التلفاز كإعلامي في أحد البرامج، كما كان له برنامج "وذ بدر" لينتقل بعدها إلى عالم السوشال ميديا ويشارك يومياته ونصائح للفتيات حول الجمال والعناية بالبشرة من حسابه عبر تطبيق سناب شات.

بدر اكتسب قاعدة جماهيرية كبيرة في عالم العناية بالبشرة كما أنه يقدم منتجات عبر أحد التطبيقات ويقوم بتجربتها شخصيًا مع مشاركة النتائج مع الجمهور، أما عن حياته الخاصة، فهو متزوج من فتاة أجنبية وله منها ابنتان. يشار إلى أن بدر كان قد أطلق فيديو كليب لـ "شيلة" من غنائه حملت عنوان "ماني قدها" وحققت أكثر من 2.5 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

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