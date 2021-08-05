شذى حسون تخرج عن المألوف وتطلب "كلمة حلوة" من محمد قماح!

أطلقت الفنانة العراقية ونجمة ستار أكاديمي شذى حسون أحدث أعمالها الفنية على شكل دويتو جمعها بـ النجم محمد قماح.

كلمة حلوة هو إسم الدويتو الذي جمع شذى حسون بـ محمد قماح ودارت فكرة الأغنية حول فتاة تطلب الإهتمام من حبيبها بطريقة موسيقية. التغيير لم يتوقف على أسلوب الغناء بل حتى إطلالات شذى كانت مميزة وغريبة عليها وصولاً للمكياج وستايل الشعر. محبي شذى بدورهم أبدوا إعجابهم بهذا التغيير في ستايل الفنانة ووصفوا العمل بالرائع مع تداول مُقتطفات منه عبر منصات التواصل الإجتماعي.

العمل الفني من كلمات الشاعر رمضان أبو زيد ومن ألحان وتوزيع محمد قماح بينما أشرف على الإخراج ذبيان سعد، وحقق العمل أكثر من 185 ألف مشاهدة خلال يومين تقريباً.

إنطلاقة شذى حسون من ستار أكاديمي!

في عام 2006 كانت الصدفة حليفة شذى حسون حين تقدمت لكاستنغ برنامج ستار أكاديمي بطلب من لجنة التحكيم بعد أن سمعوها تغني مع اصدقائها في الفندق الذي كانت تعمل فيه والذي كان كذلك محطة استقبال المتقدمين للبرنامج من المغرب فأعجبوا بصوتها ووافقوا عليها لتبدأ الرحلة مع الشهرة والنجومية في الفن بداية عام 2007 عند انطلاق نسخة البرنامج الرابعة.

تميزت شذى عن باقي الطالبات بقوة صوتها ومثابرتها للتقدم وثقافتها بغناء 5 لغات أجنبية والتي هي "الإنكليزية،الفرنسية،الإيطالية،الأسبانية والألمانية" وكذلك وطنيتها عندما قدمت أغنية "بغداد والشعراء والصور".

فازت حسون بلقب "ستار أكاديمي 4" بنسبة تبلغ 40,63% وهي بذلك تكون أول فتاة تفوز بلقب برنامج ستار أكاديمي بنسخته العربية، والجدير بالذكر انها وقفت في خانة النوميني لاول مرة الاسبوع ما قبل الأخير بعد تسميتها من قبل الاساتذة في الأكاديمية.

وكانت عدة قنوات محلية بضمنها قناة الشرقية قد بدأت حملة لحث الجمهور العراقي والعربي على التصويت للمتسابقة شذى حسون لمساعدتها للفوز باسم العراق في هذه المسابقة كأول عراقية تحمل لقب "ستار أكاديمي" الذي ترعاه شبكة المؤسسة اللبنانية للإرسال اللبنانية. وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر في شركة الاتصالات العراقية "عراقنا" فان نحو سبعة ملايين عراقي قد صوتوا لصالحها عن طريق رسائل بالهواتف النقالة ماعدا الخمس ملايين صوت الأخرى التي جاءت لشذى من الوطن العربي ودول الاغتراب.

كما قال بعض المراقبين أن شذى قد نجحت ما لم ينجح به السياسيون في أن تجمع شمل العراقيين من طوائف وأعراق مختلفة لمساندتها لتثبت وحدة الشعب العراقي امام الاعلام العربي والعالمي الذي تكلم عن ضجة الفوز وابعاده الوطنية والسياسية في وقت كانت الصحافة تروج لانقسام طائفي والوقوع في حرب اهلية في العراق حتى لقبت شذى بـ "حمامة السلام"

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