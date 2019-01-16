وعد تسخر من طالبين الزواج منها.. شاهدوا ماذا قالت؟!

الفنانة السعودية وعد

نشرت الفنانة السعودية وعد فيديو سخرت من خلال من بعض الأشخاص الذين يطلبون الزواج منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت وعد سؤال لكل هؤلاء الأشخاص عن كيف يطلبون الزواج منها وهم يعرفونها وهي لا تعرفهم أبدًا.

وأكدت الفنانة السعودية انها لا تفكر بالزواج بهذه الطريقة أبدًا ووصفتها بـ "الرخيصة"، وأضافت أن بعض الأسماء الغريبة جدًا تطلبها للزواج، مُعلقة بسخرية هل ستكتب هذه الأسماء الوهمية والمضحكة على كرت الزفاف.

وكانت الفنانة السعودية وعد قد نشرت في وقت سابق فيديو طريف تحدثت من خلاله عن معاناتها مع الضوء ولن بشرتها، وقالت أن لون بشرتها يحتاج إلى ضوء قوي حتى يظهر جمالها، مُطالبة صانعي السيارات باعتماد ضوء أقوى من أجل أصحاب البشرة الغامقة.

وعلى صعيد آخر كانت الفنانة السعودية وعد قد شاركت مؤخرًا في لجنة تحكيم برنامج المواهب "نجم السعودية" وهو أول برنامج مواهب من نوعه يتم تخصيصه للمواهب الغنائية في السعودية وتعرضت لهجوم كبير في الحلقة الأخيرة بعد احتضانها للمتسابق الفائز باللقلب على المسرح.

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