نجم مسلسل "طائر الرفراف" يوضّح سبب انسحابه.. "تغيير السيناريو أضرّ بمسيرتي الفنيّة"

تعرّض المسلسل التركي الشهير "طائر الرفراف" الى هجوم كبير في الفترة الأخيرة وذلك بعد عرض الحلقات خلال الاسابيع القليلة الماضية.

وكان سبب الهجوم هو التفاصيل المملّة وغير المنطقية التي اصبح المسلسل فيها، بالاضافة الى اعادة الحوارات والتي اصبحت تسبب الملل لدى الجمهور.

اشادات بانسحاب المشاهير من طائر الرفراف

وانتقل المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإشادة بانسحاب العديد من النجوم من مسلسل "طائر الرفراف"، حيث انهم أشادوا بعدم قبول النجم التركي "شاتاي أولسوي" لدور البطولة بديلاً لمارت رمضان ديمير.

واكّدوا بان نجم بمكانة شاتاي اولسوي لا يمكنّه اداء مثل هذا الدور، كما أفادت مصادر بان النجمة التركية "نسليهان اتاغول" قد رفضت هي الأخرى اداء دور البطولة لتحل النجمة أفرا ساراتش اوغلوا بديلة لها.

بالإضافة إلى النجم التركي "جانسو فيرنجي" الذي صرّح حول سبب انفصاله عن مسلسل "طائر الرفراف" بقوله: "انفصلت عن العمل بشكل متفّق وهذا قراري، وذلك لأن العمل كان من المفترض ان يكون درامي لكن عند ارتفاع نسبة المشاهدات تحوّل العمل والسيناريو الى كوميدي ورومانسي".

وتابع جانسو بقوله: "بسبب التغيّر المفاجىء في السيناريو والأدوار بدأ دوري يقلّ واضطررت أن أطلب الانفصال لأن ذلك يضرّ بمسيرتي الفنيّة".

نبذة عن مسلسل طائر الرفراف

ويشار بأن مسلسل "طائر الرفراف" قد تعرّض لهجوم مؤخراً بعد الأحداث التي تم عرضها خلال الحلقات القليلة الماضية والتي وصلت الى انفصال سيران وفريد.

ومحاولات فريد لإرجاع سيران لكنّها رفضت، ثم أجبرهم الآغا هاليس على توقيع أوراق الطلاق أمامه والوقوف أما القضاء من اجل الانفصال.

كما ان قفلة الحلقة التي عُرضت مؤخراً أظهرت عرض فريد الزواج من بيلين وموافقتها على ذلك، والجمهور بأكمله بانتظار رؤية نهاية المسلسل.