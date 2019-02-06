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وفاء الكيلاني تضع شيرين في مأزق بعد توجيه سؤال محرج لها على الهواء!

وفاء الكيلاني تضع شيرين في مأزق بعد توجيه سؤال محرج لها على الهواء!
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