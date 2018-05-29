وفاء عامر تبرر مشهدها الجريء مع محمد رمضان في (نسر الصعيد)

علّقت الفنانة وفاء عامر على مشهد الإيحاءات الجنسية مع الفنان محمد رمضان في مسلسل (نسر الصعيد) قائلة: (المشهد تم تصويره في السادسة صباحًا وجاء مكتوبًا على الهواء، وتم تسريبه ومن حق المنتج حذفه وتم حذف المشهد).

وقالت وفاء عامر في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية (دريم)، إن المشهد موضوع وانتهى، وهناك قضايا أهم من المشهد المحذوف في مسلسل (نسر الصعيد)، حسب موقع بوابة فيتو.

ونفت علمها بحقيقة غضب الفنانة درة من كتابة اسمها قبل (درة) في تتر المسلسل، قائلة: (والله لا أعلم حاجة عن هذا الموضوع وليس لى علاقة بهذا وأنا بشتغل مع منتج كبير وهو صاحب القرار).

وكان محمد رمضان نشر فيديو مدته 50 ثانية وتضمن مشهدًا له مع الفنانة وفاء عامر في غرفة النوم، تخلله جملة خارجة منه.