وفاء مكي تكشف آخر تطورات حالة ابنتها الصحية.. الوضع غير مطمئن

عادت الفنانة البحرينية وفاء مكي لتكشف آخر التطورات الصحية لحالة ابنتها شهد، التي تعرَّضت لحادث سيارة خطير؛ أدى إلى نقلها للمشفى في حالة حرجة للغاية.

ابنة وفاء مكي تجري عمليتين صعبتين

وتوجَّهت وفاء عبر حسابها على موقع إنستغرام لتطلب من متابعيها الدعاء لابنتها، مُشيرةً إلى أنها أجرت عمليتين جراحيتين صعبتين، وكتبت: "يارب رحمتك عمليتين صعبين بس عليك يارب سهله اللهم ان شهد مسها الضر وانت ارحم الراحمين".

كما شاركت وفاء عدة صور لابنتها مُرفقة بأدعية، وأعادت مشاركة أدعية زملائها ومحبيها عبر خاصية "ستوري" في إنستغرام.

ابنة وفاء مكي في حالة حرجة



وكانت وفاء مكي قد شاركت مقطع فيديو لآثار حادث السيارة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" تظهر فيه المركبة مدمرة بالكامل، مع تواجد رجال الشرطة في المكان، حيث طلبت من متابعيها الدعاء لابنتها شهد بسبب حالتها الحرجة، وعلَّقت: "دعواتكم حق بنتي شهد حالتها حرجه".

كما نشرت مكي صورة لابنتها التقطتها إما من داخل سيارة الإسعاف أو غرفة الطوارئ، إذ تظهر موصولة بالأنابيب، وكتبت: "يا الله انك تحفظلي بنتي".

تدهور حالة وفاء مكي الصحية

والجدير بالإشارة إلى أن وفاء مكي كانت تعاني من حالة مرضية صعبة؛ دفع مجموعة من نجوم الفن في الوطن العربي لمناشدة السلطات البحرينية من أجل تأمين العلاج المناسب لها على نفة الدولة، نظرًا لتدهور حالتها الصحية.

وكانت الفنانة البحرينية قد طلبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء بعد الكشف عن خضوعها لعملية جراحية من أجل استئصال ورم، وهو ما صدم محبيها خاصة أن إعلانها جاء مفاجئًا ولم تكشف عن تعرضها لوعكة صحية سابقًا.

وشاركت وفاء مكي متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صور لها مستلقيةً على سرير المستشفى، وكتبت: "دعواتكم استئصال ورم"، لكن لم تذكر طبيعة الورم ما إذا كان خبيثًا أم حميدًا.

