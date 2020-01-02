وفاة الإعلامية نجوى قاسم بشكل مفاجىء.. وسط صدمة في الشارع اللبناني!

تداول عدد من الإعلاميين العاملين في قناة العربية، بالإضافة إلى عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم.

وعبر الكثيرون عن صدمتهم بخبر وفاة الإعلامية قاسم، خاصة أن آخر تغريدة لها على تويتر كانت ليلة رأس السنة والتي تمنت خلالها لبلدها لبنان والوطن العربي.

وحتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي عن وفاتها، فيما كشف أحد الحسابات أن إحدى زميلات قاسم حاولت إيقاظها اليوم صباحًا إلا أنها لم تستيقظ لتكتشف بأنها قد فارقت الحياة، داخل شقتها في مدينة دبي الإماراتية.

وأكدت العديد من المصادر أن الإعلامية الراحلة لم تكن تشكو من أي مرض أو مشكلة صحية، وأن وفاتها جاءت بشكل مفاجئ وصادم.

يُشار إلى أن نجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث.

هذا وغطت قاسم أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان عملت 11 عاماً في تلفزيون المستقبل اللبنانية قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004.

#happynewyear2020 #FromDubaiWithLove

يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب

يا رب احفظ بلادنا وعينك على #لبنان

🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/db8flBE5ZQ — Najwa Kassemنجوى قاسم (@najkassem) December 31, 2019

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