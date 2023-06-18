وفاة الشيف رمزي عن 52 عامًا .. إثر أزمة قلبية مفاجئة

صُدم رواد السوشال ميديا منذ قليل بخبر وفاة الشيف رمزي الشويري إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة عن 52 عامًا.

وفاة الشيف رمزي

أعلنت مؤسسة الكفاءات عبر بيانًا رسميًا لها على الصفحة الرسمية الخاصة بالفيسبوك خبر وفاة مدير المؤسسة الشيف اللبناني رمزي.

وجاء في البيان: "ببالغ الحزن والأسى، نعلمكم بوفاة رئيس ومدير عام مؤسسة الكفاءات عصر اليوم الشيف رمزي نديم شويري بنوبة قلبية مفاجئة".

وأضافت في البيان: "سوف نبلغكم بتفاصيل الجنازة . حتى ذلك الحين ، نطلب منكم احترام خصوصية عائلته في هذا الوقت الدقيق"

وشكل الخبر صدمة كبير بين جمهور السوشال ميديا، حيث اشتهر الشيف الراحل في بداية حياته من خلال برنامج طبخ على قناة المستقبل، وكان من أوائل الشيفات الذين بدأوا هذا المجال.

اشتهر الشيف الراحل من خلال فقرة طبخ كان يقدمها على تلفزيون المستقبل اللبناني في التسعينات، وفي عام 1998، أطلق كتابه الأول الذي بيع منه اكثر من 650 ألف نسخة.

وأطلق أيضًا متاب "الشيف رمزي من تراث لبنان" الذي جمع فيه الوصفات التراثية من تجواله في القرى اللبنانية عام 2003.

وتم ترجمة الكتاب إلى ما يقارب الـ 5 لغات، وحصل الكتاب على جائزة أفضل كتاب طبخ تراثي حول العالم في برشلونة.

وغادر الشيف الراحل رمزي تلفزيون المستقبل بعد تعاون استمر 17 عامًا، وتسجيل ما يقارب الـ 3000 حلقة.