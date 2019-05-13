وفاة الطفلة دانه القحطاني تُحدث صدمة.. ظهرت في نجوم صغار مع أحمد حلمي ورحلت مبكرًا!

فُجع الشعب السعودي والعربي عامة يوم أمس بوفاة الطفلة السعودية المشهورة على تطبيق سناب شات دانه القحطاني، إثر تعرضها لنوبة قلبية أودت بحياتها على الفور عن عمر لا يتجاوز الـ9 سنوات، وبعدما انتشر الخبر، خّيم الحزن بشكل كبير جدًا على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى هذه اللحظة.

وكانت الطفلة الراحلة دانه القحطاني قد ظهرت نهاية العام الماضي ضمن برنامج "نجوم صغار" الذي كان يذاع عبر قناة إم بي سي، وقدمه وقتها الفنان أحمد حلمي، وتحدثت خلال اللقاء عن بداية انشائها الحساب على سناب شات برفقة شقيقاتها وكيف حصلت على شهرة كبيرة وصلت فيها إلى أكثر من 2 مليون متابع، إضافة إلى ملايين المشاهدات لليوميات الخاصة بها.

ونشر والد الطفلة دانه خبر وفاتها عبر إنستغرام وعلق قائلًا: " .بسم الله الرحمن الرحيم ..بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٠ هـ ...اصيبت بنتي دانه بنوبة قلبية ادت الى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا الى جوار ربها وانا لله وانا اليه راجعون لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شي عنده بمقدار".

ومنا نحن أسرة موقع البوابة الإخباري نتوجه إلى عائلة الطفلة الراحلة والمغفور لها بإذن الله دانه القحطاني، بأحر مشاعر التعازي والمواساة، سائلين المولى عز جل أن تكون شفيعة لأهلها وطيرًا من طيور الجنة.