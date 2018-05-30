الفنانة مديحة يسري في ذمة الله..وهذا ما قالته في آخر لحظاتها في المشفى..

الراحلة مديحة يسري

توفيت الفنانة المصرية الكبيرة مديحة يسري والملقبة بسمراء النيل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق الـ30 من مايو، عن عمر يناهز 97 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت النجمة الراحلة قد أصيبت بأزمة صحية قبل العامين، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، حيث عانت من أمراض عدة منها التهاب في المثانة وآلام في العظام وجلطة في الساق اليسرى، كما عانت مؤخرًا من إرتفاع في درجات الحرارة والتي وصلت إلى 40 درجة مئوية ، وتورم في الوجه، وتم نقلها قبل أشهر إلى أحد مراكز التأهيل التابعة للجيش لعمل جلسات علاج طبيعي حتى يمكنها الحركة بعدما فقدت القدرة عليها.

مديحة يسرى، واسمها الحقيقي غنيمة حبيب خليل، انطلقت مسيرتها الفنية عام 1940، وكان أول أفلامها "ممنوع الحب" مع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب ، و اكتشفها المخرج الكبير المخرج محمد كريم واختيرت واحدة من بين أجمل عشر نساء في العالم خلال حقبة الأربعينيات ، و تزوجت 4 مرات، منها 3 زيجات من الوسط الفني، وكانت أولى زيجاتها من المطرب والملحن محمد أمين، وأثمر زواجهما عن تأسيس شركة إنتاج سينمائي أنتجت خلال سنوات زواجهما الأربع أفلاماً مثل أحلام الحب وغرام بدوية، والجنس اللطيف ، وتزوجت بعد ذلك من الفنان أحمد سالم عام 1946، ثم وقع الانفصال، وبعدها تزوجت من الفنان محمد فوزي، الذي اشتركت معه في بطولة العديد من الأفلام مثل فيلم "فاطمة وماريكا وراشيل " و"آه من الرجالة"، و"بنات حواء" وأثمر زواجهما عن ابنهما عمرو الذي توفي في حادث سيارة، أما آخر زيجاتها فكانت من الشيخ إبراهيم سلامة الراضي، شيخ مشايخ الحامدية الشاذلية الصوفية.

وكان آخر ظهور سينمائي لمديحة يسري في فيلم "الإرهابي" مع النجم عادل إمام عام 1994،و آخر أعمالها التلفزيونية مسلسل "هوانم جاردن سيتي" عام 1997.

قالت يسري إنها ليست خائفة من الموت، وأن مصيرها سيكون الجنة، قائلة: "أنا عارفة إن باب الجنة مفتوح ليا، لأني حجيت ست مرات وعملت ١٧ عمرة، وبربي بنت يتيمة، وابني عمرو ٢٧ سنة صدمته عربية لوري، وراح فيها، والمفتي السابق علي جمعة، قال لي عمرو مستنيكي على باب الجنة بأفعالك، وبالحادثة اللي راح فيها".

هذا ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على روح الراحلة، ظهر اليوم الأربعاء، من مسجد السيدة نفيسة بوسط العاصمة المصرية القاهرة.

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