وفاة الفنانة ناهد حسين وهذه وصيتها لعائلتها قبل رحيلها!

بعدما تلقى الجمهور العربي خبر وفاة النجم الكوميدي محمد نجم، توفيت زميلته أيضًا التي شاركت معه في أشهر مسرحياته "عش المجانين"، وهي الفنانة ناهد حسين وذلك صباح أمس الأربعاء، وشُيع الجثمان من مسجد الرحمن الرحيم على طريق صلاح سالم ودفنت في مقابر العائلة بالبساتين.

وأعلنت الفنانة رجاء حسين، شقيقة الفنانة الراحلة، عن عدم إقامة عزاء للراحلة ناهد حسين بعد عدة تساؤلات من البعض، إلا أنها أكدت أن الأمر يعود لوصيتها.

وقدمت الفنانة الراحلة ناهد حسين، عددًا قليلًا من الأعمال الدرامية لم يتجاوز عددها الـ 25 عملا كان البداية من خلال مسرحية "عش المجانين"، و"افتح المحضر"، و"تلاعبني ألاعبك"، و"هات وخد"، و"عازب و3 عوانس"، وكانت آخر أعمالها مسلسل "يوميات ونيس 2".

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: