وفاة الفنان المصري محمد نجم بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة!

غادر الفنان المصري محمد نجم اليوم الأربعاء عالمنا بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ75 عامًا، وكان الفنان الراحل قد دخل في غيبوبة منذ ما يقارب الـ يومين بعد تعرضه لجلطة دماغية.

وكشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن الفنان الراحل توفي اليوم الأربعاء في أحد مستشفيات حي الدقي، والتي قضى بها اخر أيامه.

يُشار إلى ان الفنان الراحل محمد نجم أصيب بأزمة صحية مؤخرًا وكانت حالته سيئة جدًا بعدما اكتشف الاطباء اصابته بجلطة دماغية تسببت بدخوله في غيبوبة.

اشتهر الفنان محمد نجم بادواره الكوميدية حيث شارك في مسيرته بعدد من المسرحيات لعل أبرزها: "موزة و3 سكاكين"، "حاجة تلخبط"، "عش المجانين" و"البلدوزر"، و"اعقل يا مجنون"، و"عبده يتحدى رامبو"، و"النمر".

واشتهر بجملته "شفيق يا راجل" والتي كررها في أحد مقاطع مسرحية "عش المجانين" إلى جانب الفنان الراحل حسن عابدين.

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