وفاة الفنان الشاب احمد قنديل عن 36 عامًا.. بعد 7 أشهر من وفاة والدته

صًدم الوسط الفني في مصر بخبر وفاة الفنان الشاب أحمد قنديل 36 عامًا فجر يوم الأثنين، وسيشيع جثمان الفنان الراحل بعد صلاة الظهر اليوم في مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

وفاة الفنان الشاب أحمد قنديل بعد 7 أشهر من وفاة والدته

كشفت العديد من المصادر المقربة من الراحل أنه لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية حيث انه توفي بشكل مفاجئ، وجاءت وفاة الشاب احمد قنديل بعد مرور ما يقارب الـ 7 أشهر من وفاة والدته.

وأشارت بعض المصادر المقربة من الراحل أن حزنه الشديد على وفاة والدته وعدم مقدرته على تجاوز قراقها قد يكون السبب بازمته القلبية المفاجئة.

وحرص الفنان الراحل طوال الـ 7 شهور الماضية على استذكار والدته في المنشورات والدعاء لها والحديث عن حزنه الشديد على فراقها.

اعمال الفنان الراحل أحمد قنديل

اشتهر الفنان الشاب من خلال تجسيده شخصية الشهيد إسلام مشهور في مسلسل "الاختيار 2" الذي عرض في الموسم الرمضاني ما قبل الماضي 2021.

وكان الفنان الراحل قد زار أسرة الشهيد إسلام مشهور بعد إنتهاء عرض مسلسله، وعبرت والدة الشهيد إسلام عن فرحتها لتجسيد قصة حياة ابنها في مسلسل.





وإلى جانب الاختيار شارك قنديل في عدد من الأعمال الفنية أبرزها "احنا الطلبة" عام 2011، ومسلسل "عد تنازلى" عام 2014، ومسلسل "الزيبق" عام 2017، وفيلم "ليل خارجى" ب عام 2018، وفيلم "وقفة رجالة".

