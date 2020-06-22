وفاة المخرجة المصرية نجلاء محمود ياسين بفيروس كورونا

غيب الموت المخرجة المصرية نجلاء محمود ياسين يوم أمس الأحد الـ21 من حزيران، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وكان الخبر صادمًا ومحزنًا للجميع، حيث حرص عدد كبير من العاملين والمخرجين في القناة الثانية في التلفزيون المصري والتي كانت تعمل فيها المخرجة الراحلة على نعيها بكلمات مؤثرة، ومن بينهم المؤرخ الرياضي الدكتور عادل سعد الذي كتب عبر حسابه وقال: " إنا لله وإنا إليه راجعون، في فقيدة القناة الثانية الزميلة المخرجة نجلاء محمود ياسين بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد رحمة الله عليها وأسكنها الله فسيح جناته واللهم أهلها الصبر والسلوان".

إنا لله وإنا إليه راجعون، في فقيدة القناة الثانية الزميلة المخرجة نجلاء محمود ياسين بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

رحمة الله عليها وأسكنها الله فسيح جناته واللهم أهلها الصبر والسلوان. — Adel Saad (@DrAdelSaad1976) June 20, 2020

كما كتب المخرج المصري شريف الشناوي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت القناة الثانية والهيئة الوطنية للإعلام مخرجة من أنشط العاملين بالتليفزيون المصرى بسبب الإصابة بوباء كورونا الزميلة المخرجة نجلاء محمود ياسين فى ذمة الله".

وأضاف المخرج المصري قائلا: "اللهم إني أشهد أنها كانت حريصة جدا على أداء مناسك العمرة في شهر فبراير 2020 وكأنها كانت تودع الدنيا بزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، وكم كانت فرحتها بهذه العمرة".

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