وفاة المخرج السوري هشام شربتجي .. الملقب بـ "شيخ الكار"

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا وفاة المخرج السوري الشهير هشام شربتجي والد المخرجة رشا شربتحي عن 75 عامًا، ونشرت الصفحة الرسمية للنقابة صورة المخرج الراحل وأرفقتها بتعليق: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي اليكم وفاة الزميل المخرج القدير هشام شربتجي إنا لله و إنا إليه راجعون".

وفاة المخرج السوري هشام شربتجي



عانى المخرج السوري في السنوات الأخيرة من حياته بسبب حالته الصحية، حيث أدخل العناية المركزة أكثر من مرة بسبب تدهور وضعه الصحي، وكانت العديد من الشائعات قد انتشرت قبل مدة عن وفاة المخرج السوري وحرصت ابنته رشا على نفيها باستمرار طالبة من الجمهور الدعاء له.

لم يتم الكشف عن تفاصيل الوضع الصحي للمخرج السوري وطبيعة الأمراض التي يعاني منها، إلا ان رشا أكدت أكثر من مرة ان حالة والدها الصحية ليست مستقرة.

يعتبر هشام شربتجي من أبرز المخرجين العرب، وقدم خلال مسيرته الفنية الطويلة عدد من الأعمال خاصة في مجال الكوميديا، حيث يعتبر رمز وأيقونة في هذا المجال.

أبرز أعمال المخرج الراحل هشام شربتجي:

