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وفاة المخرج السوري هشام شربتجي .. الملقب بـ "شيخ الكار"

نورا العزوني

نورا العزوني

تاريخ النشر: 16 أيّار / مايو 2023 - 10:27
هشام شربتجي

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا وفاة المخرج السوري الشهير هشام شربتجي والد المخرجة رشا شربتحي عن 75 عامًا، ونشرت الصفحة الرسمية للنقابة صورة المخرج الراحل وأرفقتها بتعليق: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي اليكم  وفاة الزميل المخرج القدير  هشام شربتجي إنا لله و إنا إليه راجعون".

وفاة المخرج السوري هشام شربتجي
 

عانى المخرج السوري في السنوات الأخيرة من حياته بسبب حالته الصحية، حيث أدخل العناية المركزة أكثر من مرة بسبب تدهور وضعه الصحي، وكانت العديد من الشائعات قد انتشرت قبل مدة عن وفاة المخرج السوري وحرصت ابنته رشا على نفيها باستمرار طالبة من الجمهور الدعاء له.

لم يتم الكشف عن تفاصيل الوضع الصحي للمخرج السوري وطبيعة الأمراض التي يعاني منها، إلا ان رشا أكدت أكثر من مرة ان حالة والدها الصحية ليست مستقرة.

يعتبر هشام شربتجي من أبرز المخرجين العرب، وقدم خلال مسيرته الفنية الطويلة عدد من الأعمال خاصة في مجال الكوميديا، حيث يعتبر رمز وأيقونة في هذا المجال.

هشام شربتجي

أبرز أعمال المخرج الراحل هشام شربتجي:
 

  • أزمة عائلية
    مذكرات عشيقة سابقة
    المفتاح
    آخر خبر
    ماشي
    أقارب وثعالب
    رياح الخماسين
    جرن الشاويش
    مرايا 2006
    بقعة ضوء ج5
    رجال تحت الطربوش
    مرزوق على جميع الجبهات
    أيامنا الحلوة
    بنات اكريكوز
    صراع الزمن
    قلة ذوق وكثرة غلبة
    مبروك
    أسرار المدينة
    أنت عمري
    بطل من هذا الزمان
    طيبون جدا
    عيلة 8 نجوم
    عيلة 6 نجوم
    عيلة 7 نجوم
    يوميات جميل وهناء
    أحلام أبو الهنا
    الغريب والنهر
    مدير بالصدفة
    يوميات مدير عام ج1
    عيلة خمس نجوم
    الوجه الآخر
    شوفو الناس
    البناء 22
    مرايا 88
    مرايا 86
    مرايا 84
    مرايا 1982

 

 

كلمات دالة:هشام شربتجي

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