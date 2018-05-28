النجم التركي أردا أوزيري

صدمة كبيرة يعيشها الوسط الفني التركي والجمهور بعد إعلان وفاة النجم التركي أردا أوزيري 40 عامًا صباح يوم الأحد، أثر تعرضه لحادث عنيف.

حيث لقي النجم التركي مصرعه وهو أحد نجوم المسلسل الشهير "قيامة ارطغرل" ويؤدي في المسلسل شخصية مساعد الأمير سعد الدين كوبيك والذي يحمل اسم "جوكتوغ"، بعد تعرضه لحادث سير على دراجته النارية.

وكان النجم الراحل قد خرج من منزل فجر الأحد بعد سهرة قضاها معه لمتابعة مباراة نهائي دوري أوروبا بين فريق ريال مدريد وفريق ليفربول.

وبعد خروج الراحل من منزل صديقه متجهًا إلى منزله وخلال ركوبه دراجته النارية تعرض الفنان لحادث سير عنيف حيث تم نقله إلى مستشفى عمرانية في اسطنبول ليفارق الحياة هناك.