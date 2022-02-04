وفاة جلال الشرقاوي بعد صراع مع كورونا لم يمهله طويلا

أعلنت الفنانة المصرية عبير الشرقاوي عن وفاة والدها عبر منشور على حسابها الخاص في فيسبوك قالت فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون... بابا في ذمة الله"

وأضافت الشرقاوي: "اللَهُمَ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَى الثَوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِن دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَة القَبْرِ وَعَذَابَ النَارِ.. اللَهمَ اغْفِرْ لحيِنا وميِتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَهمَ مَنْ أحييتَه مِنَا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَيتَه مِنَا فتَوفَهُ علَى الإيمانِ اللَهمَ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَنا بعدَه

جلال الشرقاوي يتعرض لانتكاسة في الساعات الأخيرة

وكان تامر نجل الفنان الراحل قد كشفت في الساعات السابقة لوفاته عن تعرض والده لانتكاسه عبر منشور قال فيه:" لا أحد يعلم سبب الانتكاسة التي حدثت لوالدي، وتفاجأنا بها بعد أن كنا مطمئنين باستقرار الحالة، أرجوكم الدعاء لوالدي"

وكان تامر قد أعلن اصابة والده بفيروس كورونا قبل ما يقارب الـ 9 ايام، كاشفًا عن بدء ظهور الاعراض مثل الحرارة والكحة وأنهم اضطروا إلى نقله للمستشفى بعد مشاكل في الاكسجين

وجلال الشرقاوي هو فنان مصري ومخرج ايضًا شارك في العديد من الاعمال الناجحة ومن بينها مسرحية مدرسة المشاغبين التي قام باخراجها وتعتبر واحدة من الاعمال الايقونية المميزة