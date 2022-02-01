وفاة نجم مسلسل The Walking Dead "موسى جيه".. جريمة قتل أم انتحار

توفي نجم المسلسل الشهير The Walking Dead "موسى جيه" عن عمر يناهز الـ 31 عاماً في ظروف غامضة، مما أثار صدمة للجمهور وأصدقائه وزملائه في الفن.

تفاصيل مقتل موسى جيه

عُثر على النجم "موسى جيه موسلي" ميتاً جرّاء تعرضه لطلق ناري داخل سيارته يوم الأربعاء الماضي في منطقة جورجيا، وذلك بحسب ما كشفه شخص مقرب من عائلته.

وأصدرت الجهات الأمنية بيان بهذا الخصوص قالت فيه: "نقوم بعملية التحقيقات في وفاة موسى حيث ترجّح الأسباب بعتبارها عملية انتحار ولكن لم يصدر بيان رسمي حول ذلك".

وفي تفاصيل العثور على جثته كشف عدد من اقاربه بأنهم لم يسمعوا شيئاً عن موسى منذ 23 يناير الماضي حيث قدّموا بلاغاً للشرطة يوم الاربعاء واتصلوا بشركة السيارات التي تتبعت السيارة إلى ان وجدوا جثته مقتول داخل سيارته بطريقة صادمة.

النجوم ينعون موسى جيه

نعت وكيلة أعمال الفنان الراحل موسى جيه النجم الشاب عبر بيان لها نشرته عبر حسابها الخاص قالت فيه: "لقد احبه الجميع وهو أحب معجبيه وعائلته وأصدقائه، لقد كان متحمس للعمل دائماً".

كما نشر حساب المسلسل عبر صفحته تعازيه: "دعواتنا لفرد من أفراد طاقمنا الجميل موسى جيه".